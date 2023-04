Mária je mamou dvoch chlapčekov, staršieho Noela a mladšieho Jonatána. Popri materským povinnostiam sa však rozhodla venovať viac aj sociálnym sieťam. Ak by ste však čakali spolupráce so známymi značkami, mýlili by ste sa. Mária sa vydala inou cestou.

„Dospela som k zmene, ktorá tu nastane a cítim sa povinná vám o nej dať vedieť. Tí, čo ma sledujete, viete, že som kresťanka. Budem úprimná a poviem vám, že dlho som sa modlila za to, čo s týmito soc. sieťami, pretože už ma nebavia ako kedysi. Moja pozornosť sa preniesla úplne inam. A trvalo to síce dlhšie, ale riešenie prišlo. Ak tu mám naďalej byť, chcem, aby moja aktivita mala vyšší zmysel. Preto tu budem pre vás …(fanfáry😀)…ako motivátor k životu s Bohom,“ napísala v poslednom príspevku na sociálnej sieti.

Okrem toho priblížila aj to, čo ju viedlo k tomuto rozhodnutiu. „Neskutočne obdivujem tých, ktorí po celom svete motivujú k vzťahu s Bohom a robia to úžasne. Lebo menia ľudské životy a bojujú tak za dobro a pravdu. Preto chcem aj ja prispieť k tomuto veľkému dielu, čím je doba horšia, tým viac to potrebujeme. Preto by som cez svoj profil chcela zdieľať úprimne najmä náš život, moje postrehy z rôznych oblastí. Chcem, aby ste vedeli, že na mojom profile nebude nikdy pretvárka, ale naopak úprimnosť a otvorenosť, ktorá je bránou k vytváraniu a prehlbovaniu vzťahov,“ vysvetlila a dodala, že ak sú niektorí z jej fanúšikov sklamaní, môžu pokojne odísť a prestať ju na Instagrame sledovať a poďakovala im.

Herec Marián Mitaš (42) , ktorý ju tiež sleduje napísal, že sa nechystá odísť, no jedinou otázkou rozvíril debatu pod príspevkom.

