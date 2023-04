Je skvelé mať miesto, kde človek nájde pokoj, prijatie, bezpečie aj inšpiráciu. Pre Kristínu Kanátovú je jedným z takýchto útočísk komunitná záhrada na bratislavskom sídlisku. Nie je pre ňu vzácna iba preto, že ako milovníčka byliniek a rastlín všetkého druhu tu má svoj vyvýšený záhon, do ktorého práve zasiala svoje reďkovky. Vzácna je aj vďaka ľuďom, ktorých tu stretáva.

Druhé hobby

„Rastliny sú popri herectve mojím druhým veľkým hobby. Niekedy mám pocit, že viac času trávim v záhrade, v lesoch a ich pozorovaním než hereckou prácou,“ podotkne Kristína, nahŕňajúc hlinu na semienka. „Ideálna predstava o mojom starnutí vyzerá asi tak, že si niekde na statku pokojne záhradníčim...“ usmieva sa.

Podcast o vášni

Herečka o svojej vášni hovorí aj v podcaste Bylinkárium, ktorý tvorí s kamarátkou, zanietenou bylinkárkou. „Má naozaj veľa naštudovaného. Pozná aj príbehy viažuce sa k bylinám a dáva výklad o ich účinkoch. Samozrejme, podcast vedieme tak, aby sme ľudí neodrádzali od lekárov, ponúkame len pohľad na to, ako si dokázali pomôcť naše babky. Je fajn vedieť, čo okolo nás rastie a ako sa to dá použiť,“ konštatuje Kristína, ktorá skôr ako tabletku od bolesti hrdla vyskúša napríklad kapucínku zasadenú doma v črepníku. „Je to silné prírodné antibiotikum,“ hovorí.

Aj Kobielsky či Bardy

Keď sa herečky pýtame, či robí osvetu o rastlinách aj medzi kolegami na pľaci, reaguje: „Keď spustím tému záhradka, napoja sa vždy viacerí. Aj teraz v seriáli Mama na prenájom si viem podebatovať s vášnivým záhradkárom Vladkom Kobielskym či Adamom Bardym, ktorého manželka sadí ostošesť... V predchádzajúcom projekte mi zasa Ferko Kovár básnil o tom, ako mal kedysi obrovskú záhradu, kde pestoval rajčiny, zemiaky... Sú to skrátka pekné ‚pojítka‘ medzi ľuďmi.“

Odpojiť sa od myšlienok

Kristína netají, že kedysi bojovala s depresiami. Je pre ňu záhradníčenie psychohygienou? „Je to upokojujúce. Pri práci so zemou sa viem odpojiť od myšlienok, ktoré ma zahlcujú, a sústredím sa iba na rastlinu. Objavila som v tom veľkú paralelu so zdravím a starostlivosťou o seba. Vysvetlím... Keď vidím, ako dokážem svojimi rukami rastlinu zasiať, potom polievať, otrhávať jej zvädnuté listy, hnojiť, chrániť ju proti škodcom a potom si z plodov urobiť jedlo, mám z toho radosť. A to isté môžem aplikovať na seba a svoj život. Keď mi bolo ťažko, mala som nádej, že ak sa budem o seba starať, dodávať si potrebné živiny, dbať, aby som denne bola vonku na čerstvom vzduchu, tak tiež dokážem zdravo rásť a tvoriť,“ hovorí Kristína.

