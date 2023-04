Helena Vondráčková akoby zabudla starnúť, stále je v jednom kole a kde sa objaví, tam to proste žije. Tak to bolo pred pár mesiacmi, keď žúrovala na party u Zuzany Belohorcovej ako zamlada. Prítomní ani nechceli veriť, že už má 75 rokov. Helena nielen skvelo vyzerá (pozrite FOTO v GALÉRII, v akom outfite sa tam predviedla), ale stále jej to aj skvelo spieva. Keď vtedy na Tenerife spustila svoje hity Dlouhá noc či Sladké mámení, boli všetky ruky hore a spievali s ňou všetci prítomní.



Vondráčková sa teraz na sociálnej sieti pochválila zábermi z ďalšieho koncertu. Helena vždy vynikala svojimi outfitmi na koncertoch, vždy vedela, čo jej pristane, a tak je tomu aj dodnes, čo jej fanúšikovia vedia oceniť. Keď sa teraz objavila v nebovomodrých šatách, fanúšičky jej polichotili, že vyzerá ako dievčatko. Pravdou však je, že Helena v tých šatách omladla vari aj o 20 rokov, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Okrem mnohých neznámych jej komplimenty zložili aj Václav Noid Bárta, Olga Lounová či Dagmar Havlová, ktorú upútala aj farba šiat. Podľa nej Helene naozaj pristane. Napokon, posúďte sami pozrite si FOTO v GALÉRII.