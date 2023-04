Hoci má po päťdesiatke, Dara Rolins vyzerá, že jej roky skôr ubúdajú. Teší sa z každého dňa, užíva si svoju rodinu, dcéru, partnera, jednoducho ide naplno. Nedávno si spolu s dcérou dopriala pár dní oddychu, lebo Lola mala v škole prázdniny. A keďže Lola sa v tomto veku nerada fotí, jej mama ju "zneužila" aspoň na to, aby jej urobila zopár fotiek. A že sa vydarili, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Dara sa totiž nahodila do sexi priesvitných šiat, ktoré naplno ukázali jej sexi vymakanú postavu, radosť pozrieť. "Jedna info pre tých, ktorým je ľúto, že nedávam viac fotiek s Lol, alebo ma upodozrievajú z toho, že mám potrebu sa fotiť nonstop SAMA - tak nie. Len mi nič iné nezostáva. Tí, čo majú doma 15-ročné deti, vedia, ako sa strašne radi fotia s rodičmi. A pretože rešpektujem jej priania, mám v svojom telefóne oveľa menej spoločných fotiek, než by som si ja sama priala a ešte menej tých, ktoré môžem uverejniť... Zato vždy ochotne vyfotí ona mňa, nech má odo mňa pokoj. Tak nech sa páči, posielame slnko v priamom prenose," napísala Dara k hriešne zvodným fotkám.



Teraz je však už Dara doma, a opäť predvádza svoju po dovolenke ešte krajšiu postavu. "Zdravím všetkých, tu som! Po prílete ma na pár dní vyplo, tak som to všetko poctivo vyležala a už sa vraciam do formy. Vyzerá to, že aj tak nebolo o čo stáť a prakticky až dnes malo význam vyraziť do slnečnej Prahy. Užite si každý ďalší deň a dievčatá, ženy - obzvlášť, nech majú tí naši chlapci po tej nekonečnej zime ďalší dôvod sa na nás iba usmievať... ,"napísala vysmiata Dara.