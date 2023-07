To, že manželia Vinczeovci sú doma už traja, sa redakcii Plus JEDEN DEŇ podarilo odhaliť začiatkom januára 2023. Takmer po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, mali konečne doma dieťa v tzv. dočasnej starostlivosti. „Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom však nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že neprezradíme jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ vysvetlila v januári Adela. Pred novou úlohou matky mala rešpekt, no život bez malého drobca si už nevedela predstaviť.

„Mám pocit, akoby bolo s nami dieťatko odjakživa. Je to veľmi zvláštne a už si ani neviem predstaviť, aké to bolo predtým. Neviem nájsť iný výraz ako: Je to veľmi pekné,“ prezradila spomínanej redakcii Adela v marci, keď prvýkrát prehovorila o tom, ako im dieťatko zmenilo život. „Neviem to presne definovať. Určite som v úlohe človeka, ktorý cíti veľkú lásku, potrebu ochraňovať a starať sa. Či to znamená, že som už naozaj matka, neviem, asi áno. Skôr to však vnímam ako veľmi silný vzťah. A ako ma to zmenilo? Nad viacerými vecami už mávnem rukou, nie sú podstatné,“ vysvetľovala zanietene, ako ju zmenilo rodičovstvo.

