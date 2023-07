Ilustračné foto Zdroj: pexels.com

Chystáte sa na dovolenku? Určite ste si už minimálne raz predstavovali, ako ležíte pri mori a užívate si horúce slnečné lúče. Chcete byť pekne opálená? Dôležitú úlohu zohráva aj výber plaviek a opaľovacích krémov. Poďme si povedať, aké potrebujete.



Účinná ochrana pred slnkom

Možno vás to prekvapí, ale ako prvý by ste na dovolenku mali riešiť nákup opaľovacích produktov. Práve ony chránia vašu pokožku pred silnými slnečnými lúčmi. Nechceli by ste predsa zažiť nepríjemné zdravotné problémy spôsobené spálením pokožky.



Ponuka produktov na opaľovanie je v súčasnosti veľmi široká. Vyberať si môžete medzi viacerými formami tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Či zvolíte krém na opaľovanie, sprej, olej alebo penu, dbajte hlavne na dostatočne vysoký ochranný faktor a správnu aplikáciu.



6 slnečných pravidiel

Používajte produkty s UV faktorom minimálne 30 a ideálne vodoodolné.

a ideálne vodoodolné. Natierajte si celé telo aj tvár.

Produkt aplikujte minimálne 30 minút pred pobytom na slnku . Aplikáciu opakujte každé 2 hodiny alebo po každom okúpaní.

. Aplikáciu Od 11:00 hod do 15:00 hod sa nezdržiavajte na slnku.

Natrite sa vždy , aj keď ležíte v tieni.

, aj keď ležíte v tieni. Nezabudnite na starostlivosť o pokožku po opaľovaní. Najlepšie sú hydratačné produkty s vitamínom A, E a panthenolom, ktoré upokoja slnkom namáhanú pokožku.

Plavkami k peknému opáleniu

Plážové kolekcie sú z roka na rok rozmanitejšie. Výrobcovia sa predbiehajú v ich najrôznejších prevedeniach s ohľadom na to, čo je aktuálne najviac IN. Aké plavky si vybrať, aby ste sa pekne opálili? Odpoveď je jasná – určite dvojdielne.



Klasické plavky z dvoch častí vám dovoľujú opáliť si čo najväčšiu časť tela. Najlepšie je, ak majú plavkové nohavičky nízky pás a z tej vrchnej sa zase dajú odnímať ramienka. Samozrejme, celé vám musia na postave dokonale sedieť.



Odporúčame vám vyhnúť sa plavkám s rôznymi aplikáciami, napríklad volánmi či výrezmi. Nechcete predsa, aby ste sa opálili podľa nich.



Neznamená to, že si na dovolenku nemôžete zobrať aj iné plavky. Mimoriadne obľúbené sú jednodielne plavky. Z farebných prevedení sú najviac moderné neónové. Na opálenej pokožke vyzerajú výborne.

Neviete sa dočkať, ako sa budete opaľovať? Aj tu platí staré známe pravidlo – všetko s mierou. Tak si na dovolenke užijete všetko, čo chcete.