Rodina a fanúšikovia sa doteraz spamätávajú z nečakanej smrti Mekyho, ktorého pred vyše rokom a pol skolil zápal pľúc.

Umelca si pravidelne pripomínajú na rôznych miestach a pár dní už aj v obci Trnavá Hora na strednom Slovensku. Z dediny medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom pochádzal Šimon Žbirka, otec Mekyho, ktorý sa tam narodil v roku 1912.

Chodieval tam

Rodáci sa teraz postarali a vzdali poctu slávnemu synovi. „Otec zohral v životnom príbehu Miroslava Žbirku rozhodujúcu úlohu. Preto sme sa rozhodli pamätnú dosku s bustou umiestniť na jeho rodný dom, ktorý stojí v hornej časti obce,“ uviedol pre TASR starosta Trnavej Hory Pavel Kravec.

Katka Žbirková bola dojatím bez slov. Zdroj: facebook/miro žbirka

Pamätnú tabuľu vytvoril výtvarník Svetozár Ilavský, bronzovú dosku s bustou prišla do obce odhaliť manželka hudobníka Katka Žbirková. Tá priznala, že sem s manželom chodievali.

„Vždy, keď sme sa vracali z Tatier do Prahy cez Bratislavu, Meky sa tu chcel zastaviť. Niekoľkokrát sa nám to aj podarilo. Bolo to síce len krátke zastavenie, ale Meky na toto miesto, ako aj na svoje detstvo, ktoré trávil v Krupine u svojej babky, rád spomínal,” priznala Žbirková, ktorú potešil aj fakt, že pietne miesto dostalo názov Námestíčko Mekyho Žbirku.

