Pred kamerou to spolu ťahajú už takmer dve dekády. Moderátori Lenka Šóošová a Roman Juraško patria k známym tváram Telerána, no klape im to aj v súkromí. No niekedy aj nie.

Ako nedávno nad šálkou kofeínového nápoja. Stali sa totiž ambasádormi kávy z honduraskej horskej oblasti Marcala, ktorá nesie ich meno.

„Spoločný výber kávy, ktorá by nám chutila obom bez akýchkoľvek pochybností, nebol úplne jednoduchý. Dokonca sme počas degustácie museli na chvíľu ,vychladnúť‘, keďže sme sa snažili vzájomne presviedčať o kvalitách svojho favorita,“ priznala Šóošová.

