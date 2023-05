V deň, keď predčasne zomrel herec a hudobník Daniel Heriban (†43), pobrala sa na druhý svet aj megahviezda Tina Turner (†83). Rockovú babičku niekoľko rokov sužovali zdravotné problémy. Tina pred piatimi rokmi podstúpila transplantáciu obličky. K ochoreniu sa pridružil aj vysoký krvný tlak.

Diva pôvodom z amerického Tennessee žila s manželom Erwinom Bachom vo švajčiarskom mestečku Küsnachte. Ich vila stojí na brehu Zürišského jazera, pri ktorom našla svoj domov aj autorka a exmarkizáčka Lucia Livschitz Kollárová. Jej manžel Mark dokonca kedysi býval pár ulíc od sídla rockovej babičky. Lucia, Mark a ich dcéra Minna žijú vzdušnou čiarou veľmi blízko miesta, kde Turner naposledy vydýchla. Takpovediac jej pozerali do okien.

Mali ste možnosť Tinu osobne stretnúť?

Je celkom možné, že som Tinu Turner aj počas svojho roka života v Küsnachte stretla, len som si ju nevšimla. (Smiech.) Švajčiarsko je dnes už veľmi multikultúrne, plné ľudí rôznej farby pleti a Tina Turner, ktorá si užívala idylický život v mestečku s jedným malým centrom, kostolom, vlakovou stanicou a pár obchodmi, bola vraj napohľad veľmi nenápadná drobná dáma úplne iného looku, než poznáme z jej vystúpení. Nechcela strhávať pozornosť, keď vyrazila medzi ľudí, nebolo to v štýle „diva so sprievodom, všetci v pozore“. Naopak.

Susedia takú hviezdu nemohli prehliadnuť. Ako ňu reagovali? Aká bola mimo pódií?

Toto je podľa mňa to, čo robí Tinu Turner ľudsky výnimočnou a prečo na ňu Švajčiari nikdy nezabudnú. Na rozdiel od iných ženských megahviezd jej formátu, ona bola skromná a normálna. Vo Švajčiarsku sa v mestečkách cudzí ľudia na ulici pozdravia. Miestni vravia, že Tina nemala problém ako prvá povedať „Hello“. Od momentu, keď v roku 2013 získala švajčiarske občianstvo, to brala mimoriadne zodpovedne. Chodila pravidelne voliť a so svojím Küsnachtom bola taká zrastená, že mu v roku 2015 venovala vianočné osvetlenie a sama ho na radnici slávnostne rozsvietila. Küsnachťania boli na svoju susedku veľmi pyšní, aj na to, ako dobre sa u nich cítila. Dokonca sa vo vysokom veku naučila po nemecky, aj tým miestnym obyvateľom vyjadrovala, že je jedna z nich. Považujem za unikátne, že jedna globálna superhviezda tak veľmi splynie so svojou novou komunitou.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.