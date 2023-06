Robo Beňo by mal zo svojej snúbenice a syna radosť.

V marci uplynulo šesť rokov, ako Slovensko obletela šokujúca správa o smrti exmarkizáka a politika Róberta Beňa (†54). Bývalú moderátorskú hviezdu, ktorá príliš nedbala na zdravotné riziká, postihol rozsiahly infarkt v deň narodenín snúbenice Lenky Kapustovej.

Osud to zariadil mimoriadne kruto, pretože Beňa zradilo srdce v momente, keď sa doma hral so svojím synom Nikolom. Zomrel počas prevozu do nemocnice a Lenkina oslava sa zmenila na slzavé údolie. Zdrvená mladá mamička prišla v priebehu chvíle o lásku a pilier vo svojom živote.

„Bol pre mňa všetkým. Bol môj celý život, proste všetko,“ povedala po bolestivej rozlúčke v krematóriu. S obrovskou stratou sa aktuálne musí vyrovnať aj herečka Kamila Heribanová. Mladá vdova nedávno pochovala manžela Daniela Heribana (†43).

Talentovaného herca a speváka pripravila o život disekcia aorty srdca. Ide o náhle natrhnutie hlavnej tepny ľudského tela, ktorá vychádza zo srdca a zásobuje krvou celý organizmus.

Bola paralyzovaná

Tragédia rodiny Heribanovcov neunikla ani Lenke, ktorá si po Robovej strate prešla podobnými chvíľami. Čo jej prebehlo hlavou, keď sa dozvedela správu o hercovej smrti?

„Bol mladý, mal deti, ženu, bol skvelým hercom. Je to veľká tragédia, ako každá smrť. Nepoznali sme sa a je mi veľmi ľúto, čo sa stalo, no myslím si, že pani Heribanová nepotrebuje moje rady, skúsenosť ani iné slová. Potrebuje len vieru, pokoj a čas. A svoje deti,“ prízvukuje Lenka, ktorá si po snúbencovej smrti vzala jeho priezvisko Beňová.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.