Daniela Nízlová (37) a Vicktor Ibara (26) už netvoria pár. Správu priniesol portál Nový čas, podľa ktorého mala Daniela prísť aj ich nenarodené bábätko.

Victor v čase, keď spoznal Danielu, chodil so spolužiačkou z medicíny Kristínou. Tú opustil a vrhol sa do vzťahu s Twiinskou. Ich vzťah napredoval a Ibara si mal veľmi dobre rozumieť aj s jej dcérkou, ktorú má s futbalistom Stanom Lobotkom. Správy druhom tehotenstve po krátkej známosti šokovali mnohých, no teraz sa musí Daniela podľa spomínaného portálu vyrovnať so stratou dieťatka.