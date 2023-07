„Od prvej chvíle som vedela, že som správne, toto je môj raj,“ opísala Nela svoje bezprostredné pocity po príchode na miesto činu. Týždeň bez detí a partnera Filipa Tůmu (45), plný masáží, procedúr, zdravého jedla a hlavne času vyhradeného len pre seba si speváčka nešla vynachváliť od prvého dňa. A, ako píše redakcia ŽIVOT, jej pocit sa každým dňom len znásoboval.

„Keby som takto žila aspoň rok, zrejme by som bola úplne inde. Naše telo je zázračné a samoliečitelné, len mu treba dať priestor,“ napísala mama dvoch detí v závere svojho pobytu a dodala: „Kompletne prečistená, vypnutá a ozdravená. Samozrejme, nedá sa zmeniť všetko za tak krátky čas, ale viac si zatiaľ kvôli krpcom netrúfnem. Napriek tomu som od prvej chvíle vedela, že som správne. Dopriala by som to každému jednému.“

Následne zverejnila fotku, ako vyzerá po intenzívnom týždni v Rakúsku. „Dobré svetlo alias ayurvéda alebo dispozícia, keďže týždeň som sa nepohla a mám svalovicu z prechádzky,“ snažila sa Nela vysvetliť svoju šľachovitú postavu bez čo i len gramu tuku navyše.