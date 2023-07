Prešli dve desaťročia, kým sa moderátorka, scenáristka a módna ikona Emma Tekelyová pustila do veľkej rekonštrukcie svojho kulinárskeho kráľovstva.

„Priznávam, že už niekoľko rokov som uvažovala o novej kuchyni. Dnes je široká ponuka, vybrať si je časovo náročné, tak som si povedala, ešte jeden rok vydržím a ešte rok... Napokon rozhodnutie padlo až na výročie nasťahovania sa do nového domu, čo bolo pred dvadsiatimi rokmi. Aby veci do seba zapadli, rozhodli sme sa inovovať aj prízemie domu,“ priznala Šarmu blondínka.

Srdce domu

FOTKY NOVEJ KUCHYNE EMMY TEKELYOVEJ NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Kuchyňu si vraj vyberala vlastne tak trochu podľa svojho šatníka.

„V skrini vidím, ktoré kúsky som si kúpila pre efekt a mala ich na sebe len raz a ktoré nosím dookola. Sú to veci, v ktorých sa dobre cítim bez toho, aby som si uvedomovala, prečo ich mám na sebe. Potvrdzujú aj to, že kvalitu neoklamete. Myslím, že takto by to malo byť aj s bytovým zariadením. Kuchyňa s obývačkou je dnes srdcom domu. Musím tam cítiť to ,všade dobre, doma najlepšie‘,“ objasňuje Emma Tekelyová svoju predstavu, s ktorou navštívila rôzne kuchynské štúdiá.

Hľadala niečo, čo jej padne do oka a zároveň to spĺňa požiadavky na kvalitu a dizajn.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.