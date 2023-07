Osemdesiatjedenročný český rocker Petr Janda evidentne vie, čo platí na ženy. Po rokoch, keď si jeho exmanželka Martina a súčasná manželka Alice nevedeli prísť na meno, ich prinútil zakopať vojnovú sekeru a spriateliť sa. Vedno mu pripravili oslavu jubilea, strávili spolu Vianoce a slávneho muzikanta jeho ženy sprevádzali aj na Pražskom hrade, kde si nedávno prevzal prestížnu cenu Ambasádor Českej republiky. Najnovšie redakcia PLUS 7 DNÍ stretla Alicu a Martinu na Jandovej súkromnej záhradnej párty.

Udobruje sa prvý

Večierky pre blízkych priateľov na svojom rozsiahlom pozemku kúsok od pražskej štvrte Jevany usporadúva už tridsaťpäť rokov. „Je to už tradícia a som veľmi rád, že sa ujala,“ povedal významne slávny muzikant. Založil ju vraj kvôli udržiavaniu dobrých rodinných vzťahov a priateľov.



„Neznášam nepriateľské vzťahy, preto vždy hľadám niečo, čo mojich blízkych spája. Najhoršie je, keď sa ľudia nezdravia, nekomunikujú, ohovárajú sa a často ani nevedia prečo. Preto keď vznikne nejaký nešvár, okamžite sa ho snažím zaraziť a začínam od seba. Nečakám na toho druhého, kým sa priblíži,“ vysvetľuje. Pritom vraj nemusí ísť o veľké gestá a nie je ani nutné tlačiť na pílu. „Na začiatok stačí napríklad poslať pozdrav z dovolenky. Možno nad ním dotyčný mávne rukou, no keď po čase pošlete ďalší pozdrav, povie si, že to asi s tým udobrením myslíte vážne a nie ste až taký debil. Malými postupnými krôčikmi dokážete docieliť veľké veci,“ prízvukuje psychologicky.

Výčitky svedomia