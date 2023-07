Komička Simona Salátová si nedávno zavolala Petru do svojho podcastu s názvom 90-60-90 (Simona & hostia o ideáloch). Prebrali aj súkromie, no Salátová chcela vedieť aj to, ako Petra hodnotí dianie v politike.

„Priznám sa, že som úplne vedome, v záujme môjho duševného zdravia, obmedzila sledovanie politickej situácie. Nie preto, že by som na to kašľala, aj k voľbám určite pôjdem, ale preto, že to je toľko úzkosti v jednom dni, že som tie veci začala vidieť len čierne.“

Peťa a Evelyn majú takisto spoločný podcast, v ktorom sa rozprávajú najmä o vzťahoch a krízach v nich. Zdroj: Instagram/ evelynjefresh

I keď sa na to snažila pozerať pozitívnejšie, politici ju nepresvedčili. „Keď už vidíš ten výkvet, čo máme v parlamente, no jedno veľké mlčanie. Keby som mala začať z každej strany, tak by som len kukala,“ pokračovala. „Verím, že sú tam ľudia, ktorým ide o development krajiny, no robia to veľmi nešťastným spôsobom. Ja by som v parlamente nikdy nesedela a ani by som to nevedela, no na druhej strane, čo to tam máme za cirkus, to je neuveriteľné,“ rozhorčila sa. „To už mi nepripadá ani vtipné. Ľudia sa medzi sebou urážajú, vykrikujú... a čo som si vždy uvedomila v každej jednej knihe alebo v čomkoľvek, čo čítam, je, že zlo je vždy o krok dopredu pred dobrom,“ dodala.

