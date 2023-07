Herečku trápili posledných dvadsať rokov mnohé zdravotné problémy so štítnou žľazou, operovali jej oko, nohu, po páde aj ruku, liečila sa na psychiatrii, bojovala so závislosťou na alkohole. Trápila sa ale aj pre spoločenskú situáciu v štáte. Český Blesk priniesol časť rozhovoru z knihy "1968 očami 50 slávnych osobností".

O vtrhnutí vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Českoskolovenska povedala: „Zničilo nám to život... V roku 1968 som mala dvadsať, bola som krásna. A vtrhli sem Rusi. Myslela som, že to je nejaký prúserový omyl, že po prázdninách odtiahnu. Ale že tu budú dvadsať rokov? Keď prišiel rok 1989, mala som už 42. Neľutujem sa, to si zakazujem ale moja generácia si to proste odniesla."

Na otázku, či si pamätá, čo v ten deň robila, odpovedala, že bola v druhom ročníku na DAMU, divadelnej fakulte. "Na noc z 21. na 22. nezabudnem nikdy. Zobudil ma chlapec, s ktorým som vtedy chodila. Potom už nikto nespal, ľudia sa obvolávalli, bolo sme všetci v šoku. Ešte v ten deň sme vyrazili k rozhlasu, kde sme vedeli, že sa strieľa. Je neuveriteľné, ako vo vás vzdor alebo nesúhlas vyvolá pozitívnu silu silu, že sa nebojíte. Teraz si hovorím, že by som to už nedokázala. Ale v tých chvíľach bol človek ochotný položiť život za cudzieho.“

Nebála sa vojakov? „Spomínam si, ako sme s priateľom, neskôr manželom hecom Oldřichom Víznerom išli cez Jiráskov most. Mali sme pripnuté trikolóry a na rukávoch čierne pásky. Prišiel k nám nejaký vysokopostavený vojak, nech tie trikolóry dáme dole. Odmietli sme. Nech teda dáme dole aspoň to čierne. Vyletelo zo mňa: To čierne, to ste vy. Nedali sme ich dole."

Zomrela hviezda legendárnej komédie S tebou mě baví svět. Zdroj: čsfd

Spomínala, ako išli cez most a stále čakala, že dostane guľku do chrbta. Keď prešli na druhú stranu, sadli si na lavičku a ozvala sa paľba, ani nevie prečo. "Po oboch stranách stáli tanky a z nich na nás pozerali vydesení mladí chlapci, ktorých sem nahnali. Prišli na niečí rozkaz a teraz pozerali, že je to inak ako im povedali. Boli prekvapení, rovnako ako my."

Vyjadrila sa aj k tomu, prečo nepodpísala Chartu 77, dokument iniciatívy, ktorá predstavovala odpor časti občanov voči vtedajšiemu režimu. „Rozhodovali sme sa s mužom, že jeden z nás ji podpíše a druhý bude živiť rodinu. Viedli sme hodinové debaty, čo urobiť. Keby sme boli sami, bolo by to jednoduché, ale mali sme dve deti. Pozrite sa, ako dopadla Marta Kubišová. A tiež som nemohla povedať manželovi, že zarábam viac, tak nech je za hrdinu on. Nakoniec sme se rozhodli, že ju nepodpíšeme," povedala Jana Šulcová, ktorá neskôr podpísala Antichartu. „Jediný, kto ju nepodísal, bol Rudolf Pilar. To boli ľudia, ktorí si to mohli dovoliť. Ona sa živil niečím iným, ako herec nebol moc významný. Inak podepísali všetci. Idete si pre peniaze do divadla, musíte sa podísať a vedľa toho leží Anticharta, ktorú musíte podpísať tiež, inak vám výplatu nedajú. To sa tomu ešte ani nehovorilo Anticharta."

AKO SA ZMENILA HEREČKA POD ŤARCHOU VEKU ALE AJ PROBLÉMOV NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.



Zdôraznila ale, že nič neospravedlňuje, mala vždy veci urovnané v hlave. "Musela som zvoliť z dvoch ziel to menšie. Komunisti mali na človeka také páky! Dnes už na to pozerám inak. Sú aj ľudia, ktorých si hluboko vážim, čo boli zapísaný v ŠtB, ale nikdy nikomu nič neurobili. Jeden herec točil v Rusku a proste mu povedali, buď to podpíšeš, alebo sa už domov nevrátiš. Keby niekto môjmu dieťaťu držal britvu pod krkom, tiež popíšem všetko. Aj tak nič neovplivnéte. Národ sa delí na robotníkov, roľníkov, pracujúcu inteligenciu a komparz. A komparz vždy komplikuje nakrúcanie. Osemdesiat percent každého národa je intelektuálne menej zdatná. Ľudia vnímajú politiku bruchom a vôbec jej nerozumejú."

AKO SA ZMENILA HEREČKA POD ŤARCHOU VEKU ALE AJ PROBLÉMOV NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.