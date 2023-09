Napäté časy sa podpísali aj na 80. ročníku filmového festivalu v Benátkach. Pre štrajk hollywoodskych hercov a scenáristov tam bolo oveľa menej celebrít z Ameriky, takže víťazná snímka Chudiatko, ktorá dostala Zlatého leva v hlavnej súťaži pre najlepší film, nemala na červenom koberci hlavnú hviezdu Emmu Stone. Útočilo sa aj na slávnych režisérov a jedného herca dokonca zatkla polícia.

Napálené ženy

Poriadne horúce chvíle zažil Woody Allen. Vedel však do čoho ide, lebo protesty proti jeho účasti v Benátkach sa ozvali hneď, ako sa zverejnilo, že tu uvedie v premiére svoj najnovší film. Údajne posledný, päťdesiatou réžiou totiž chce zavŕšiť svoju vyše sedemdesiatročnú filmovú tvorbu. Zásah šťastím sa odohráva v Paríži a je celý vo francúzštine a hraný francúzskymi hercami. Režisér ich neobsadil náhodou. Po prvé je to uznanie európskym umelcom a divákom, ktorí jeho tvorbe oveľa viac rozumejú, a viac si ju vážia, než Američania. Druhý dôvod bol ten, že po obvineniach zo sexuálneho harašmentu sa od neho veľa amerických herečiek dištancovalo.

Naštrbená povesť ho dobehla aj v Taliansku, kde na neho čakal rozvášnený dav feministiek a ochranka mala čo robiť, aby ich spacifikovala. To, že súdy Allena zbavili viny, ich nezaujímalo. Nezastavilo ich ani to, že je to už vetchý starec, ktorého zrejme chúťky na herečky dávno prešli. Navyše roky žije v pevnom zväzku so svojou Soon-yi Previn, ktorá bola adoptívnou dcérou jeho ženy Mii Farrow. Dnes je mu už oporou doslova a na verejnosti ho neraz podopierala.

Z Lida za mreže

Roman Polanski do Benátok radšej ani neprišiel a nie preto, že nedávno oslávil už deväťdesiate narodeniny. Jeho nový film Palác, ktorý tam mal premiéru, taktiež dopláca na jeho dávnu kauzu, keď bol obvinený pre sex s maloletou. Vo Francúzsku, Británii a v Spojených štátoch sa nepodarilo predať distribučné práva a proti režisérovej účasti sa protestovalo aj na festivale.

O najväčší škandál sa však postaral španielsky herec Gabriel Guevara. Toho totiž hneď po príchode na benátske Lido zatkla polícia, pretože bol na neho vydaný zatykač. Dvadsaťdva ročný krásavec čelí obvineniu zo sexuálneho zneužitia, ktorého sa mal dopustiť vo Francúzsku. Guevara prišiel do Benátok s filmom s príznačným názvom Moja vina a pôvodne mal za svoj výkon dostať cenu, no organizátori festivalu poctu stopli a počkajú si na to, ako sa skončí vyšetrovanie.

Pobúrila vládu

Problémy mala aj ocenená Agnieszka Holland, poľská režisérka, ktorá za socializmu študovala réžiu v Československu. Za film Hranica o útrapách sýrskych a afrických migrantov na poľsko-bieloruskej hranici získala síce osobitnú cenu poroty, zároveň však doma pobúrila pravicovú vládu. Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro dokonca snímku prirovnal k nacistickej propagande. Umelkyňa si z toho veľa nerobila, pretože na rozdiel od krajného pravičiara jej vyjadrili podporu mnohé významné osobnosti poľskej kultúry a tiež Čechy, pretože na Hranici sa podieľala aj Česká televízia.

Hviezdy s výnimkou

Zopár hviezd predsa len prišlo aj spoza oceánu, potrebovali však na to doma požiadať o výnimku. Napríklad Cailee Spaeny, ktorá si odniesla cenu pre najlepšiu herečku za to, ako stvárnila manželke Elvisa Presleyho vo filme Priscilla od Sofie Coppoly, ktorú v Benátkach nominovali aj v kategórii najlepší film.

V zlatej róbe Gucci doslova žiarila na červenom koberci Jessica Chastain, ktorá taktiež dostala výnimku od hereckej únie, aby mohla uviesť svoj nový film. Všetci členovia organizácii SAG-AFTRA majú totiž zakázané propagovať nové filmy aj hovoriť o tých minulých. Odbory však pochopili, že zakázať Jessice výlet do sladkého Talianska by bolo naozaj kruté. Herečka sa im odmenila aspoň tým, že zapózovala v tričku s logom organizácie.