Český zápasník MMA robí všetko pre to, aby ho poznali nielen milovníci drsného športu. A darí sa mu to. Možno už nepatrí k najlepším, určite je však najznámejším zápasníkom v našich končinách. No veľa ľudí vie viac o jeho škandalóznom manželstve s umelou kráskou Lelou alebo o súkromnej zoo, kde má levy, tigre a žraloky, než o jeho športových výsledkoch. Práve to sa však teraz môže zmeniť.

Známy neznámy

O českom terminátorovi vzniká celovečerný film, ktorý bude síce aj o rodine, láske a súčasnej kariére, no najexkluzívnejšie majú byť zábery venované jeho zápasníckej mladosti, ktoré doteraz neboli nikde zverejnené. K filmu o sebe pristupuje naozaj zodpovedne, veď sa nakrúca už viac než desať rokov. Až teraz sa film blíži k premiére, ktorá bude v januári. Karlos však už vyrukoval s prvými zábermi, aby navnadil divákov.

Megaloman má hneď aj dvoch režisérov – Michala Samira a Šimona Šafránka.

„Poznáme sa už dlho, intuitívne som Karlosa začal nakrúcať pred mnohými rokmi v Londýne. Nemáme ho natočeného ako celebritu, ale ako skutočného chlapca z Olomouca, ktorý sa pretĺka životom,“ hovorí režisér Michal Samir. Keďže sa pozná s Karlosom už takmer pätnásť rokov, ich vzťah umožnil tvorcom väčšiu otvorenosť a Karlos poskytol do filmu aj archív svojich súkromných fotografií.

Fascinujúci extrémista

Zmiešané zápasy MMA sa pohybujú na pomedzí športu, zábavy a bulváru a práve Vémola je v tomto teritóriu hviezda. Jeho súčasný aj minulý život je fascinujúci, extrémny a úplne odlišný od toho, na čo sme zvyknutí. Podľa tvorcov bol vždy plný priepastných protikladov a od detstva žil za hranou. Ako chlapec sa bil v uliciach Olomouca, v Londýne sa živil ako vyhadzovač, stal sa slávnym, išiel do väzenia, opäť sa stal slávnym, vypredal O2 arénu a stal sa celebritou. „Film je rovnako ako Karlosov život nebezpečnou jazdou, ktorá sa začína v olomouckých Hodolanoch, pokračuje v kluboch na londýnskej periférii a graduje na križovatke, na ktorej sa teraz Karlos ako človek a zápasník ocitol vo svojom veku,“ vysvetľuje Michal Samir, že chystajú film o extrémnom človeku v extrémnej dobe.

Po stopách Schwarzeneggera?

Nuž, Lela môže byť pyšná. Len aby jej Karlosa nezviedla nejaká herečka. Vie sa o ňom, že krásne ženy sú jeho slabá stránka. Potenciál, aby sa uchytil vo filme, má. Stačí sa pozrieť, ako svoju vizáž a kondíciu zužitkoval Arnold Schwarzenegger, keď mu začali dochádzať sily v športe. A Vémola je na tom podobne. Film prichádza v pravú chvíľu. Po prehre v dueli s Patrikom Kinclom Karlos v podcaste FightCast vyrukoval s tým, že so zápasením končí.

„Zápas dopadol tak, ako dopadol, a ja si jednoducho musím priznať, že to už moje telo nedáva. Chlapcov, ktorých som porážal, už zdolať nedokážem. Nedokážem viac dominovať. Každá jazda sa raz skončí a toto bola jedna veľká jazda,“ povedal. Možno teda pripravovaný medailón odštartuje jeho filmovú jazdu.