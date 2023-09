Možno ani nebolo obľúbenejšieho slovenského herca, ako bol Dočko. Takto familiárne nazývali mnohí Michala Dočolomanského, mimoriadne talentovaného umelca a stelesnenie mužného sympaťáka. Keď v muzikáli Na skle maľované spieval, ako tri noci nespal od túžby, každá žena v hľadisku by Jánošíka rada utešila. Akurát, že on o to nestál. A nielen preto, že v druhej polovici života prestal mať záujem o ženy a zažíval šťastný vzťah s mužom. Obdiv a popularita sa mu postupne zhnusili. Nenávidel tieto bonusy hereckej profesie, prestal poskytovať rozhovory a najradšej by bol na verejnosti neviditeľný. Lenže to sa už nedalo. Na to bol priveľmi slávny a jeho život ľudí veľmi zaujímal. A tak sa mu nedostalo vytúženého pokoja ani v čase, keď bojoval so smrteľnou chorobou.

Manželka to pochopila

O svojom súkromí vždy hovoril minimálne, zopár výnimiek však populárny herec predsa len v zrelom veku spravil. Napríklad pre týždenník Plus 7 dní, keď dokonca naznačil, prečo sa mu rozpadlo manželstvo a odišiel od rodiny s dvomi deťmi. „Manželke som nechával čas na pochopenie vecí, ktoré nás rozdelili. Keď prišla sama na to, že sa s tým nedá nič robiť a že to treba brať tak, ako to je, toto poznanie nás opäť spojilo. Podnet na zmierenie dala ona, no ja som k nej priateľský vzťah prechovával stále. Veľmi ma trápilo, že naše manželstvo skrachovalo,“ priznal, ako ho to tiež zasiahlo, ale návrat k manželke či inej žene jednoznačne vylúčil. Po prvý raz nepriamo naznačil, že nestojí o „ňu“, ale o „neho“, no hneď zdôraznil: „Ako žijem a čo robím, je moja súkromná vec.“

Slzy aj psychiatria

Neskôr sa na túto tému rozpísal vo svojej autobiografickej knihe Oldo Hlaváček, ktorý mal s Dočolomanským v SND 46 rokov spoločnú šatňu. „Keď som zazvonil pri jeho dverách, otvoril mi náš spoločný priateľ – veľmi populárny spevák, o ktorom sa vedelo, že je inak orientovaný. Pýtam sa ho: Ty tu čo robíš? On mi na to, že Miša čaká s večerou, keď príde z predstavenia. Marta tam nebola. Neviem, čo sa stalo, ale zrejme u Miša nastal určitý zlom a vpadol do toho, ani nevedel ako. Hovorím to preto, lebo kvôli tomu mal raz na mojom ľavom pleci položenú hlavu, plakali sme obaja nad jeho nešťastím, že sa mu prestali páčiť ženy,“ prezradil Hlaváček.

Pre Dočolomanského asi nebolo jednoduché vyrovnať sa s novým stavom, pripustiť si ho. Naznačil to v už spomínanom rozhovore: „Profesijne som bol na vrchole, no v súkromí so mnou bolo veľmi zle. Ocitol som sa na dne a nemohol som ísť ďalej. Chcel som skončiť, no pomohli mi zdvihnúť sa,“ priznal s tým, že napokon sa pokúsil hľadať pomoc na psychiatrii, kde ho hospitalizovali. „Celú noc som prebdel a o všetkom som triezvo uvažoval. Ráno som prišiel do ordinácie a pánovi profesorovi som oznámil, že odchádzam. Tvrdil, že je to priskoro, ale mne to stačilo.“

Zbytočný hon

Určite mu pomohlo, že sa prestal brániť svojim citom a prijal, že je gej. Pred fanúšikmi to však naďalej tajil, hoci jeho vzťah s mužom bol verejným tajomstvom. Keby spravil comingout, nemusel by žiť v pretvárke. Navyše by veľmi pomohol tomu, aby slovenská spoločnosť začala viac chápať a tolerovať homosexuálov. Milovaný Dočko mohol veľmi pomôcť v boji s predsudkami, lenže to neurobil. Výsledkom bolo, že sa stal lovnou zverou pre bulvár, ktorý o to viac začal pátrať v jeho súkromí a snažila sa uloviť zábery, na ktorých bol s partnerom.

Krutý hon pokračoval, aj keď ťažko ochorel a liečil sa na pokročilé nádorové ochorenie pľúc. Aj vtedy zostal skúpi na slovo, čím dal priestor špekuláciám, lebo málokto zaujímal národ tak ako on. Napokon sa vzťah medzi ním a niektorými médiami na slovenské pomery nezvykle vyostril. Donútilo ho to vydať vyhlásenie pre časopis Slovenka, kde verejne vyslovil, kto je jeho láskou, priznal smrteľnú chorobu a ostro vystúpil proti mediálnemu prenasledovaniu jeho osoby.

Vedel to...

Je smutné, že obľúbený herec nemal ku koncu života pokoj a ešte aj v nemocnici bojoval s bulvárom. Pritom chorobu bral pragmaticky. Keď mu kolegyňa zo SND Soňa Valentová núkala nádej v podobe alternatívnej liečby, odmietol. „Ponúkala som mu očistnú kúru z aloe vera, ale on vravel, že už je vo finále,“ prezradila neskôr herečka, ktorá zhodou okolností hrala v muzikáli Na skle maľované Smrť. Práve tá sa napokon stala Jánošíkovou najvernejšou frajerkou a priniesla mu úľavu.

Jánošik sa smrti nebál a nebál sa jej ani Michal Dočolomanský. „Aj môj otec zomrel skoro. Mal som vtedy dvanásť rokov a bolo nás dokopy desať detí. Dúfam, že aj ja zomriem skôr, ako zostarnem,“ povedal v spomínanom rozhovore. O sedem rokov, 26. augusta 2008, sa jeho slová mrazivo naplnili. Naozaj odišiel predčasne a smrť mu priniesla vytúžený pokoj.