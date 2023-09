Nie je jednoduché nadviazať na niečo tak vydarené, ako bola Moja tučná grécka svadba. Pôvodne nízkorozpočtová komédia Nie Vardalos dokonca získala v roku 2002 nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší scenár a zarobila 230 miliónov dolárov, vďaka čomu sa stala najúspešnejším nezávislým filmom všetkých čias. Diváci si jej srdečnú a temperamentnú rodinu gréckych prisťahovalcov okamžite zamilovali. Je pochopiteľné, že Nia, ktorá sa navyše inšpirovala vlastnými koreňmi, sa s nimi nemôže rozlúčiť. Už dva razy sa odhodlala vstúpiť do rovnakej rieky, ak teda nerátame aj seriál o veľkej gréckej bláznivej famílii. Ako sa Vardalos vydarilo tretie filmové pokračovanie, sa môžete prísť práve teraz presvedčiť do našich kín.

Písané s láskou

Na scenároch Vardalos je veľmi sympatické a príťažlivé, ako svojich hrdinov miluje a ako sa na prebujnený grécky temperament a vlastenectvo pozerá s láskavým humorom a pochopením. Veľmi dôležité bolo, že sa vydarilo aj herecké obsadenie všetkých členov rodiny na čele so sympatickým americkým vegetariánom, ktorý sa prižení do ortodoxnej rodiny gréckych mäsožravcov. Nia, ktorá hrá aj hlavnú rolu dcéry Touly, s Johnom Corbettom si veľmi sadli a vytvorili na plátne rovnaký sympatický pár ako Aidan a Carrie v seriáli Sex v meste. V roku 2016 preto nakrútili pokračovanie filmu a spoluprácu si zopakovali v komédii Nenávidím Valentína, ktorý Nia aj režírovala. Určite sa preto pri treťom pokračovaní „svadby“ odvážila sedieť na viacerých stoličkách a okrem toho, že napísala scenár a hrá Toulu, odhodlala sa komédiu po prvý raz režírovať.

Kolobeh života

Treba úprimne povedať, že scenár je už trochu varenie z vody a je vyskladaný prevažne z návratov k overeným povrávkam a replikám filmových hrdinov z jednotky. Naopak, Vardalos veľmi dobre využila nevyhnutné plynutie času a prirodzený kolobeh života. Predstaviteľ hlavy rodiny Michael Constantine, bohužiaľ, nedávno zomrel, no z deja sa nevytratil. Hlavnou ideou nového filmu je, že sa Toula rozhodne navštíviť otcove milované Grécko, ktoré musel v mladosti opustiť pre chudobu. Nikdy naň nezabudol, no nikdy sa doň nevrátil, lebo v Amerike robil všetko preto, aby sa jeho blízki mali čo najlepšie. Preto teraz rodinu vzala do Grécka jeho dcéra Toula, aby videli krajinu predkov a otcovým priateľom z detstva odovz­dala jeho denníky. Film sa teda z veľkej časti odohráva v Grécku, no keďže viac ako osemdesiatročná Lainie Kazan, predstaviteľka Toulinej mamy, by ďalekú cestu nezvládla, Vardalos vymyslela, ako ju zakomponovať do deja bez toho, aby musela vycestovať z Ameriky. Má začínajúceho Alzheimera, a tak neopustí kreslo domácnosti. Scenáristka dobre vyjadrila smútok plynúci z tejto choroby, ktorá pomaly, no neúprosne kradne blízkeho človeka, ale aj smiech cez slzy, ktorý choroba v počiatočných štádiách prináša.

Význam pomocnej ruky



V scenári sú zachytené aj povinné bonusy doby. Napríklad starostka dedinky, kde sa Toulin otec narodil, nie je ani jednoznačná žena, ani muž, identifikovanie sa s pohlavím nepovažuje za dôležité. Je spomenutá aj vojna na Ukrajine, kde miestna žena rozdáva Ukrajincom chlieb. A dominuje problém, ktorý aktuálne rieši nielen Grécko, ale aj Slovensko, teda utečenci zo Sýrie. Akurát, že Vardalos má na to celkom iný pohľad. Keďže jej rodinný príbeh má podobné pozadie, nevníma ich ako hrozbu, ale ako možnosť kultúrne obohatiť krajinu. Dôležité je, aby miestni podali pomocnú ruku.

Samozrejme, vníma predsudky. V scenári ich však odstráni vďaka láske, keď sa do seba zamilujú mladá Sýrčanka a Grék. Ich vzťah nechá vyvrcholiť opäť svadbou, na ktorej spoločne tancujú oba národy. Happyendom je, že utečenci dostanú možnosť presídliť sa do vyľudnenej dediny a vrátiť do nej život.

Iste, vážny problém sa, bohužiaľ, nedá vyriešiť ako v romantickej komédii, no možno divákom aspoň trochu opraví optiku, že ľudí z inej kultúry sa netreba len báť. Koniec-koncov, keby Američania pred desaťročiami neponúkli pomocnú ruku rodine Vardalos, jej životný príbeh by tiež nemal happyend. Trojkou za to vlastne spláca dlh, keď bojuje proti predsudkom k prisťahovalcom a strachu často prameniaceho len z neznalosti.