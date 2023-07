V roku 2019 bola na Pohode čerstvo inaugurovaná prezidentka Zuzana Čaputová – oblečená v bielych teniskách, bielych pruhovaných šatách a s rifľovou bundou v ruke – živou atrakciou. Doslova žiarila. V jej blízkosti sa zdržiaval Juraj Rizman, vtedajší prezidentský poradca pre životné prostredie a občiansku spoločnosť. Prvú ženu v prezidentskom úrade vtedy na Pohode vyspovedal v stane plnom ľudí novinár a moderátor Štefan Hríb. Bola plná očakávaní, miestami vtipkovala a dokonca pochválila národ slovami: „Kultivovanosť toho, ako dokážeme privodiť zmenu, je unikátna.“ Mala na mysli zomknutosť ľudí po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá viedla k výmene vládnej garnitúry.

Bol to šok

Na Pohode pred pár dňami debatovala so Štefanom Hríbom opäť v teniskách. Tentoraz to bol trochu iný tón s obsahom, ktorý v roku 2019 asi nepredpokladala. Keď sa jej moderátor opýtal, čo s ňou robí konfrontácia s nenávisťou, s hlasmi, ktoré ju označujú za zradkyňu národa či „Sorosovo dievča“, povedala: „Nikto z nás, pokiaľ je mentálne v poriadku, nie je pripravený na takú vlnu nenávisti, ktorá postupne rástla. Najskôr to spracovávate... a možno až dodnes to spracovávam ako istý šok. Keď totiž nemáte vo svojej výbave pestovanie nenávisti voči ľuďom, pretože viete, aká je to deštrukčná emócia aj voči vám samým, tak vás to veľakrát prekvapí.“ Klamstvo a vyvolávanie strachu považuje za nebezpečné, za niečo, čo rozleptáva krajinu. Dodala, že o ňu ani tak nejde.

O fotku so Zuzanou Čaputovou bol na Pohode 2023 obrovský záujem. Zdroj: Instagram / Zuzana Čaputová

Pri zdôvodňovaní svojho rozhodnutia nekandidovať do prezidentského úradu opäť pripomenula, že odhadla svoje sily. „Bolo by nesprávne, keby som prehliadala moment, keď funkcia slúži mne, a nie ja jej. Je to lákavé, s funkciou je spojený istý status, nejaké výsady, ale aj obrovská zodpovednosť a práca,“ uviedla a dodajúc: „To nemá byť zlatá klietka pre mňa, má to byť pozícia, kde človek odovzdá čo najviac.“

Pripomenula, že obdobie jej mandátu bolo doteraz poznačené výmenou štyroch vlád, vojnou, energetickou krízou, infláciou, kovidom, ktoré poznačili spoločnosť frustráciou, ktorá sa u časti z nej preklápa do nenávisti. „Diskomfort vždy patrí v politike aj mimo nej k boju za dobré hodnoty. Ale keď to prekračuje mieru, ktorá sa týka vašich detí a bezpečia, považujem to za veľmi dôležité a hodné zváženia,“ dodala s tým, že to nebol jediný izolovaný dôvod, ktorý ju viedol k rozhodnutiu nekandidovať. „O všetkých dôvodoch otvorene nehovorím, pretože sa týkajú aj mojich blízkych.“ Jej rozhodovanie trvalo niekoľko mesiacov.

Pribudli šediny

Keď sa Zuzana Čaputová dostala do úradu, povedala, že poprosila priateľov a rodinu, aby ju upozornili, ak by sa začal meniť jej charakter.

„Pred pár dňami mi jedna priateľka povedala: ‚Zuzi, poznám ťa dvadsať rokov a stále si rovnaká.‘ To bolo pre mňa veľmi dôležité,“ povedala na Pohode s tým, že jej funkcia, samozrejme, na človeka vplýva, tak ako na každého rôzne udalosti a skúsenosti. Ide o to, či sa zmenia najhlbšie roviny jeho povahy. „Samozrejme, pribudli mi nejaké šedivé vlasy, pribrala som určite nejaké kilo navyše a neviem, čo všetko ešte súvisí s tými limitmi, ktoré mám aj z hľadiska pohybu a vyčerpanosti, ale zároveň som toho veľa zažila, veľa skúsila a veľa sa naučila,“ povedala.

Prezidentka Zuzana Čaputová v debate so Štefanom Hríbom na Pohode 2023. Zdroj: Jaroslav Novák

Ľuďom, ktorí vnímajú jej ďalšie nekandidovanie ako zbabelosť, vysvetľuje svoj postoj takto: „Nevzdávam sa a dokonca ani neodchádzam najbližší rok,“ povedala s úsmevom. „Prehra by to bola pre mňa vtedy, keby som sa pod tým obrovským tlakom, pod vplyvom vyhrážok, podvolila vo svojich rozhodnutiach čo i len jedenkrát. To by bolo vzdanie sa, to by bolo zbabelé,“ povedala prezidentka, ktorá rieši viaceré útoky právnou cestou. O rok teda bude azda vo väčšej pohode ona aj jej rodina, neznamená to, že sa vzdáva verejnej služby. „Zmenia sa len kulisy, rola, nebude to mať formu paláca so zlatými ornamentami... Ale nastavenie ktoré mám, sa nemení,“ povedala.