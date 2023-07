Foto: Archív Plus 7 dní

Ako sa hovorí, človek si rodinu nevyberá a len máloktoré dieťa si pred dvadsiatimi rokmi vyslúžilo na Slovensku toľko nechcenej medializácie ako práve Chiara Haršányová. Tá na tento svet prišla za naozaj dramatických okolností.

Na pohrebe: Rezeš zomrel necelý rok po narodení svojej nemanželskej dcéry. Zdroj: TASR

Jej mama, niekdajšia misska a neskôr hlásateľka v Slovenskej televízii Gabriela (52) sa totiž v priebehu divokých deväťdesiatych rokov stala najznámejšou milenkou boháča Alexandra Rezeša. Jeho hviezda začala stúpať najmä vďaka príležitostiam, ktoré dostával od kamaráta Vladimíra Mečiara. Za to sa do jeho rodinnej kasy nahrnulo skutočne nemálo peňazí. Podľa odhadov sa hodnota jeho majetku pohybovala v niekoľkých miliardách korún.

Vzťah so známou hlásateľkou sa Alexander Rezeš ani nesnažil utajiť. Žili spolu v honosnej bratislavskej vile pod Slavínom a ich zamilované fotky z luxusných dovoleniek sa objavovali na titulných stránkach novín. Gabriela si užívala jeho majetok, no idylke odzvonilo, keď otehotnela.

Pre médiá síce vtedy tvrdila, že o dieťa sa spoločne snažili tri roky, no keď sa to napokon podarilo, „Šaňo“ sa o ňu prestal zaujímať. „A pritom sľuboval hory-doly, ako budeme všetci traja žiť spolu, ako nám bude dobre. Nič z toho sa nestalo,“ posťažovala sa. Expartner jej podľa vlastných slov vzal šperky a musela sa vysťahovať z vily, v ktorej v Bratislave spolu žili. Ich spoločný potomok ešte nebol ani na svete a medzi dvojicou sa začala nepekná mediálna vojna. Rezeš na adresu matky svojho dieťaťa pred viac ako dvadsiatimi rokmi vyhlásil: „Môžem potvrdiť, že v tom čase mala telesný kontakt alebo známosť s viacerými ľuďmi, preto je možné, že by som otcom jej dieťaťa nakoniec ani nemusel byť.“ A dodal: „Uvidíme, kto bude mať čierneho Petra.“

Nestihol to

Rezeš napokon po peripetiách a rôznych medializovaných vyjadreniach svoje otcovstvo chcel uznať, ale museli mu ho potvrdiť testy DNA. „Ak sa preukáže, že som Chiariným otcom, zachovám sa ako správny otec. Mojej dcérke nebude nič chýbať.“

Svoje sľuby už splniť nestihol. Pre vrodené problémy so srdcom sa v roku 2002 nečakane ocitol vo viedenskej nemocnici. Po tretej operácii však zomrel.

Gabriela mu vtedy prišla do krematória dať posledné zbohom aj so svojou takmer dvojročnou dcérou, ale po spôsobenej verejnej hanbe ju príbuzní z domu smútku vyhnali.