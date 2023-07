Sociálne siete sú bezo­dnou studňou zárobku, zviditeľňovania sa a šírenia nielen pravdivých informácií, ale aj hoa­xov. Autori nepravdivých informácií s nie kóšer úmyslami to nemajú vôbec ťažké. Stačí im, aby vytvorili falošný profil s cudzou fotografiou. Často zneužívajú známe tváre. A ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ jednou z ich obetí sa stal aj nebohý humorista, dramatik, prozaik, textár a herec Milan Lasica (†81).



„Roky sme s tým bojovali, meno a úspech môjho otca si začal privlastňovať niekto neznámy. Na facebookovom účte sa mu podarilo nazbierať viac ako tridsaťtisíc sledovateľov. Keď sa to dialo, otec ešte žil. Nešťastná bola celá naša rodina. Zbaviť sa profilu, kde sa niekto cudzí tváril, že je Milan Lasica a pridával, čo len chcel, bolo neuveriteľné ťažké,“ začala podrobne opisovať nepríjemnú skúsenosť umelcova dcéra spisovateľka Hana Lasicová (42). Na situáciu sa už po otcovej smrti nedokázala ďalej pozerať.

Musela zasiahnuť

Dcéra humoristu a Magdy Vášáryovej (74) roky bojovala, aby falošný otcov profil nadobro zmizol zo sociálnych sietí. Aby o ňom nešíril klamlivé informácie a hlavne mu nevkladal do úst citácie, ktoré nikdy nepovedal. Preto sa rozhodla, že na pamiatku otcovi vytvorí jediný oficiálny profil, ktorý bude spravovať iba jeho rodina.



„Starám sa oň prevažne ja, ale pomáha mi mama, ktorá dokonale vie, čo by sa jej polovičke páčilo, keby sa zverejnilo. Spoločne sa radíme a na sociálnu sieť to fyzicky vkladám ja. Nikdy som si nemyslela, že niečo také budem robiť, no nedovolím, aby meno môjho otca zneužíval ktokoľvek,“ vraví Hana.



Podľa Lasicovej dcéry sa na internete objavilo toľko falošných profilov, že ju to až desilo. Nebolo to príjemné. „Nevadilo by, keby išlo o nevinné stránky fanúšikov, ale nie. Vytvárali ich ľudia s vyslovene zlým úmyslom a cieľom zneužiť meno môjho otca, ktoré je známe. Keď sa pod jeho fotkou objavovali homofóbne významy a dokonca veci v duchu akejsi vládnej propagandy, museli sme zasiahnuť. Mohli by sme mávnuť rukou, že je to len hlúposť na internete, ale v konečnom dôsledku ovplyvňuje verejnú náladu a celkovú mienku. Či už o danom človeku, alebo atmosfére v našom okolí.“

Bolo to na dlhé lakte ›››