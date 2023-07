Multiotecko Boris Kollár, ktorý čelí škandálu s fackovaním jednej zo svojich mamičiek, Barbory Richterovej, sa teší podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ z ďalšieho dieťaťa. Ďalšieho syna mu pred pár dňami porodila blondínka Laura Vizváryová (28), ktorá sa už pár dní odmlčala na sociálnej sieti.

"Je neuveriteľné koľko lásky a sily je v tehotenstve,“ napísala ešte nedávno blondínka. Laura celý jún zverejňovala fotografie na sociálnej sieti s veľkým tehotenským bruškom. „Vyzerá to tak, že sa mu nejak nechce von," smiala sa. "Nejaký typ na krásne meno pre chlapca? Ten náš už mal mať tri mená a nakoniec sa to vždy zmenilo. Tak myslím, že je načase vybrať to správne," poznamenala ďalej. „Poď už von princ môj💙 ,“ napísala naposledy Laura v túžobnom očakávaní.

Syn dostal skutočne netradičné meno!

AKO SA VOLÁ SYN KOLLÁRA a LAURY SI PREČÍTAJTE VO FOTOGALÉRII.

Laura má z predošlého vzťahu syna Peťka.

V prípade Kollára sa dokonca klebetí, že by sa mal stať 15-násobným otcom. Správu priniesla jeho expartnerka Barbora Richterová, ktorá tvrdí, že Kollár má ešte ďalšie dve deti s kolotočiarkou Ľudmilou Kudriovou.