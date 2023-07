"Spomínam si na dievča, ktoré k nám prišlo a doslova sa schovávalo do veľkého svetra, aby bolo čo najmenej viditeľné. V posledný deň hralo v jednej z ukážok hlavnú postavu, a keď ju otec uvidel, nemal slov. Nespoznával svoje dieťa. Odrazu sa otvorila, doslova vystrela. Bola skvelá," spomína režisérka, dramaturgička a herecká koučka Adriana Totiková na jednu z absolventiek Letnej školy herectva. Organizuje ju už piaty rok spolu s Elenou Spaskov, herečkou, ktorá vyučuje na Štátnom konzervatóriu a VŠMU.

Dve kamarátky, ktoré sa spoznali ešte na vysokej škole a práca ich spojila vo filme, v divadle aj televízii, sú skvelým tandemom, ktorý pomáha deťom a mladým ľuďom siahnuť si na atraktívny umelecký svet. Nesľubujú, že za týždeň vykrešú z niekoho herca či herečku. To nejde. Ale každý si môže odniesť svoje veľké víťazstvo, ktoré ovplyvní jeho ďalší život. Hoci aj tým, že bude vedieť zdravo, bez stresu odprezentovať svoj názor či fungovať v kolektíve. A to nie je málo.

Nielen americké talenty

Adriana Totiková sa v istom období života ocitla v Amerike, kde sa venovala deťom a dospelým s umeleckým nadaním, robila work­shopy aj pre profesionálov. „Po návrate som si povedala, prečo by som nemohla odovzdať skúsenosti aj našim deťom. Tak vznikol Herecký inštitút a v rámci neho Letná škola herectva. Je to naša srdcovka,“ hovorí s úsmevom. Nie každý sa, samozrejme, môže stať hercom. Úprimne to Adriana s Elenou vysvetľujú aj rodičom. „Bývajú rôzni. Nájdu sa aj veľmi ambiciózni, s tendenciou plniť si cez dieťa svoje sny, ale aj takí, ktorí majú strach, že sa ich potomok umením neuživí, a smerujú ho inam, hoci k herectvu inklinuje. Sú aj takí, ktorí pricestujú z opačného konca republiky, hoci finančná situácia nie je ružová, aby synovi alebo dcére pomohli splniť sen. Ak má dieťa naozaj veľký herecký potenciál, poradíme rodičom, čo ďalej robiť, kam ísť na kasting... Základ je, že im neklameme, empaticky, ale triezvo a úprimne vyjadríme svoj názor,“ hovorí Elena.

Nemusí byť len herec

Keď skonštatujeme, že sa zrejme ťažko niekomu hovorí veta: „Nemáš talent,“ Adriana okamžite zareaguje: „To by sme nikdy neurobili, pretože každý má talent na niečo. Navyše, existujú aj takzvaní vydretí herci, ktorí sa doslova nadrvia technické zručnosti a presadia sa.“

Nakoniec, z dieťaťa nemusí byť iba herec, ale aj choreograf, dramaturg či kameraman. „Každému vieme úprimne povedať: Na herectvo to možno nie je, ale ty by si bol výborný hovorca, pretože máš dar improvizačného talentu, skús pouvažovať týmto smerom. Isté herecké zručnosti sa zídu aj sprievodcovi v múzeu, pedagógovi, kvalitnému predavačovi či predavačke. Máme napríklad šikovného chalana, absolventa letnej školy, ktorý nám povedal, že chce byť politik. Do politiky chce priniesť novú kultúru. Naučil sa u nás, ako komunikovať, ako sa prezentovať, aké chyby nerobiť. Skrátka, veľa praktických vecí, ktoré sa ľudia v manažérskych funk­ciách niekedy musia učiť dodatočne, lebo im to nikdy nikto neukázal a nemali si to možnosť vyskúšať.“

Neboja sa

Obe umelkyne svorne tvrdia, že pocit satisfakcie zo spokojnosti detí je neskutočný. „Dnes ku mne prišla po skúške z javiskového pohybu prváčka na konzervatóriu a spýtala sa ma, či ma môže objať. Bola absolventkou našej letnej školy a zrejme to bol impulz, aby odišla zo svojej pôvodnej školy a prestúpila na konzervatórium, kde sa úplne zmenila. Zahodila svoju obrannú pózu ,tvrďasky‘, otvorila sa, zjemnila, urobila veľký pokrok a je šťastná,“ opisuje Elena jeden príklad za všetky, aké dôležité je robiť to, čo človeka baví.

Adriana ju dopĺňa: „Keď som bola malá, veľmi som chcela stretnúť niekoho, kto by mi poradil. Som šťastná, že sme súčasťou plnenia sna detí z celého Slovenska. Veľa sa venujeme aj mentoringu, máme mladých stážistov, ktorí sú s nami aj pár rokov a už majú úspechy v herectve. My sa svojich budúcich kolegov nebojíme. Vôbec nás to nestresuje, na rozdiel od niektorých iných kolegov, ktorí sa boja, že prídu kvôli mladým o robotu. Vôbec nie! Herecké a komunikačné zručnosti chceme stále šíriť. Lebo, akokoľvek pateticky to môže znieť, veríme vo vyššiu hodnotu, že my ako umelci môžeme prispieť k tomu, aby sa v našej spoločnosti lepšie žilo.“

Etická mantra

Zdravé sebavedomie je jedna vec, nafúknuté ego, nadradenosť a maniere druhá. „V čom sme prísne, je vyžadovanie pokory a maximálnej profesionality. Tieto dve zložky sú alfou a omegou a veľmi na Slovensku chýbajú. Deťom dávame za vzor kolegov, ktorí sú ľudskí a veľmi profesionálni. Vedome bojujeme proti manierom.“

Čo znamená v hereckom svete profesionalita? „Rešpekt ku každému článku tímu – rekvizitár, maskérka, kulisár, kostymérka, všetci sme si rovní. Úcta a tolerancia, schopnosť tvoriť v kolektíve, to musí na pľaci fungovať. A rovnako pripravenosť. Aj preto v letnej škole modulujeme situáciu, že robíme na veľkom projekte, kde všetko musí stopercentne fungovať, nie poloprovizórne,“ hovorí Elena. Adriana s úsmevom reaguje: „U nás sa niekedy podceňuje stopercentná pripravenosť a niektorí kolegovia sú potom pri medzinárodných produkciách prekvapení...“

Vždy iná téma

Každá letná škola herectva je zameraná na inú tému, aj preto sa deti často vracajú, lebo stále je čo nasať. „Nie sme letný tábor na odkladanie detí,“ prízvukujú Elena a Adriana.

„Je to skutočná makačka, ideme do hĺbky, s prepojením na prax. Ku každej téme a hereckej zručnosti, či už je to pohyb, reč, hlas, príde nejaký expert. Ak je napríklad témou dňa pohyb, príde lektor na súčasné techniky tanca ako vyjadrenia konkrétnej emócie. Deti sa skrátka stretávajú s rôznymi ľuďmi.“ Elena a Adriana sa môžu pochváliť, že mnoho z ich „žiakov“ si už zahralo v divadle či seriáloch. Ale ako vravia, teší ich, aj keď nesmelý introvert pocíti podporu kolektívu, podrastie a otvorí sa mu jeho cesta.