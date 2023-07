"Nikdy dovtedy som nemala dlhý vážny vzťah a pri Martinovi som pocítila od začiatku niečo magické. Myslím, že sme to pocítili vzájomne. Prakticky hneď od zoznámenia sme spolu začali fungovať a vlastne aj bývať. Od nášho zoznámenia neprešiel deň, aby sme neboli spolu,“ povedala nám v decembri minulého roka Natália Germáni o svojom čerstvom manželovi Martinovi Valihorovi, ktorého si vzala v americkom Aspene. Za známeho hudobníka bola v tom čase vydatá len pár týždňov a práve promovala pokračovanie filmovej rozprávky Princezná zakliata v čase II.

Na kinopremiére bola vtedy aj jej dcéra Zuna, ktorá sa narodila v New Yorku v magický dátum 12. 2. 2020. Je veľmi pravdepodobné, že aj svoje druhé dieťa, ktoré je už na ceste, porodí v Amerike, kde majú manželia druhý domov. To, že je herečka druhýkrát tehotná, vyšlo najavo pred pár dňami na filmovom festivale v Karlových Varoch, a keď sa pochválila fotkou v obtiahnutej ružovej róbe, tehotenstvo už neskryje.

Chúlostivé scény

Keď bola Natália tehotná prvý raz, do kín práve prichádzal film Amnestie, kde stvárnila jednu z hlavných postáv – cieľavedomú, ale trochu naivnú a nepredvídateľnú maskérku v televízii Karin Lupkovú. V tomto filme, ktorý získal dvanásť nominácií na národnú cenu Slnko v sieti, si strihla aj intímnu scénu s Jurajom Bačom. Prezradila, že štáb bol vtedy zúžený a na pľaci bola iba s kolegom, ktorý mal na hlave pripevnenú kameru. „Celé sme to išli na dva zábery, takže to bolo veľmi rýchle,“ povedala.

Teraz, keď je Natália tehotná druhý raz, odpromovala film s názvom Jej telo.

Hrá v ňom českú skokanku do vody Andreu Absolonovú, ktorej v 90. rokoch veľmi úspešnú kariéru ukončil vážny úraz chrbtice. Cieľavedomá športovkyňa, ktorá túžila po pozornosti, nakoniec urobila veľkú kariéru ako pornoherečka s umeleckým menom Lea De Mae. Natália, ktorá kedysi robila športový aerobik, musela zvládnuť tvrdú prípravu. „Andrea Absolonová skákala z desaťmetrovej veže, na to som síce mala kaskadérku, ale nakrúcala som napríklad scénu, v ktorej stojím zozadu na špičkách na samom kraji tejto veže, čo samo osebe bolo pre mňa dosť veľký adrenalín. Sama som skákala z trojmetrovej veže, aby záber po vynorení sa z hĺbky pôsobil autenticky,“ povedala. Nemenej náročné boli aj chúlostivé scény súvisiace s pornopriemyslom.

Manžel pomohol

„S režisérkou sme diskutovali o miere autenticity a už na začiatku sme si určili presné hranice. Aj hranice nahoty. A sú tam, samozrejme, použité aj scény s mojou dablérkou,“ spresnila Natália. Jednu z dôležitých pornoscén, tú najdlhšiu, točila s Martinom Valihorom. Bola to jej podmienka. „Napadlo mi, že som schopná to prežiť jedine vtedy, keď to so mnou zahrá môj manžel. Ten sa tomu podvolil a veľmi mu za to ďakujem,“ povedala v TV Prima herečka. Film síce uviedla v Karlových Varoch, no premiéru bude mať až v septembri. Je možné, že v tom čase už bude dvojnásobnou mamou. Mala by byť totiž už v siedmom mesiaci tehotenstva.





Lev aj slnko

Je teda jasné, že tehotná bola už na aprílovom udeľovaní slovenských Oscarov, cien Slnko v sieti. Natália mala šancu získať sošku v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe vo filme Svetlonoc, kde hrala Šarlotu bojujúcu s traumou. Cenu jej nakoniec vyfúkla kolegyňa Judit Pecháček za film Piargy.





Smutná nebola, v ten večer žiarila v dlhej modrej róbe, na raute všetkým gratulovala a užívala si pozornosť manžela. Ten ju strážil ako oko v hlave aj mesiac predtým, v Prahe na odovzdávaní Českých levov, kde bola tiež nominovaná za Svetlonoc. „Nie každý by dvakrát za deň otočil Prahu za svojou ženou,“ napísala vtedy na instagrame k fotke s mužom zo zákulisia galavečera. Evidentne mal hudobník v ten deň aj inú prácu a musel odbehnúť, ale svoju lásku v očakávaní nechcel nechať samu.

Tretie dieťa

Rodina Martina a Natálie sa teda čoskoro rozrastie. Pre hudobníka to bude už tretie dieťa. To prvé, dcéru Viky, ktorá sa tiež narodila v New Yorku, má zo vzťahu s redaktorkou Sašou Orviskou. Aj ona sa narodila v New Yorku a rodičia jej tam dopriali strednú školu. „Sme jej tam okrem jej maminy vždy k dispozícii aj my,“ povedala Šarmu Natália pred časom s tým, že Viky tam chce pokračovať potom aj na univerzite.

Do rodiny svojím spôsobom patrí aj malý Jonatan, ktorého Saša Orviská porodila súčasnému partnerovi hokejistovi Jarovi Janusovi, ako inak, v New Yorku. Je teda nevlastným bratom Viky. Práve Jonatan a Natáliina dcéra Zuna sú skvelí parťáci. Rodiny sa totiž bez problémov stýkajú. „Decká sa prakticky spolu narodili. Delí ich menej ako rok. Spolu vyrastali a výborne spolu vychádzajú. Som rada, že sú parťáci, že takto majú navzájom jeden druhého,“ povedala nám Natália. Čoskoro môžu spolu kočíkovať Zuninho nového súrodenca.