Herečka a producentka si vzala na svoj romanticko-dobrodružný príbeh štyristotisícový úver, nečudo, že túži po plných kinosálach. Jej tromfom je vyťažený český herec žijúci v Ríme, Ivan Franěk, ktorý spolupracuje s veľkými európskymi režisérmi, napríklad Paolom Sorentinom (Veľká nádhera) či Lucom Bessonom (Anna). V prípade filmu Smolu nosíš ty, láska, sa nechal „dirigovať“ mladým Samuelom Spišákom (30), pre ktorého je to prvotina. Čo ho presvedčilo? „Dostal som od Samka krásny list, mal som aj relatívne voľno a navyše, s touto tvárou mi neprichádza veľa ponúk na romantické komédie,“ povedal nám s úsmevom po premiére.

Len tak nakreslené

Ivan a Michaela vo filme stvárňujú párik spočiatku zdanlivo nekompatibilných ľudí. Lenže výlet, ktorý si manželom podvádzaná právnička Monika zaplatí u sprievodcu – dobrodruha Igora, sa skončí, ako inak, zamilovaním. Príbeh je založený na skutočnej udalosti, príbehu ľudí, ktorých manželia Čobejovci spoznali na Hvare. Veľa situácií do scenára napísal práve herečkin manžel, podnikateľ a dizajnér. „Základ celého bláznivého hlavného hrdinu robil Ivan,“ prezradila nám nedávno.

V scenári sú aj intímne scény, dokonca pod zemou. Ako sa v nich cítil Ivan Franěk? „Tie intímne scény sú natočené s citom, je to len nahliadnutie do intimity a to stačí. Samko, režisér, to urobil veľmi inteligentne, len ich tak ,nakreslil‘. Pri niektorých filmoch si hovorím, aké zbytočné je točiť intímne scény skoro ,nadoraz‘...“ zhodnotil.

Premiéra filmu “Smolu nosíš ty, láska” v Bratislave. Na snímke Michaela Čobejová, Ivan Franěk a Leona Skleničková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Tréma je vždy

Michaela Čobejová už dávnejšie prezradila, že si aj kvôli filmu a štíhlemu kolegovi udržiavala figúru, a netajila trochu trémy zo zbližovania pred kamerou. Máva ju aj Ivan Franěk? „Samozrejme, tréma je vždy. Natočil som viac ako sto filmov, hlavne v zahraničí, a viackrát sa stalo, že som bol v scénach oveľa viac posunutých k nahote. Nehovorím, že som na to zvyknutý, ale vždy je to aj o partnerovi, s ktorým točíte. Miša je skúsená herečka, jej som nič nevysvetľoval, ale občas sa stane, že keď pracujem na intímnej scéne, filmovej partnerke poviem: Poďme do toho tak, ako to chce režisér. Keď to urobíme dobre, je to za nami. Keď sa budeme hanbiť a budeme to robiť len ,akoby‘, budeme to točiť stokrát. Potom sa už do toho človek vloží a nepremýšľa o tom,“ povedal.

Hneď dodal: „Zaplať pánboh, mám manželku, ktorá nie je žiarlivá, a vie, čo je moje remeslo. Hlavne máme vzťah, v ktorom vieme, že sa máme radi, že nehľadám nejaké ,povyrazenie‘ si z kopýtka, keď sa nakrúca. To je veľmi dôležité vo vzťahu, v ktorom sú spolu herci a neherci. A ja mám to šťastie, že moja žena k tomu pristupuje s pochopením. Neviem, keby bola ona herečka a ja zubár, či by som na to pozeral tiež tak. Ale myslím, že aj tí zubári majú určitú intimitu s pacientmi. Možno ešte väčšiu, pretože majú ruky v ich ústach. Takže by som mohol žiarliť skôr ja ako ona, ja neviem (smiech).“ Tému uzavrel Ivan Franěk tým, že dôvera je dôležitá: „Keď sa začne nedôverovať, je to začiatok niečoho nedobrého.“

Jeden rozvod

Michaela Čobejová a Ivan Franěk majú doma skvelé partnerské zázemie. S tým rozdielom, že herečka je 31 rokov vydatá za jedného muža, s ktorým má dve dcéry, herec už má za sebou jedno manželstvo. „Mal som manželku Francúzku, s ktorou mám dcéru a syna. Hoci sme sa rozviedli, každý sme išli svojím životom, o deti sme sa starali ako priatelia. Vyrastali v láske. Z druhého vzťahu mám tiež dcéru a syna, moja partnerka, s ktorou sme spolu 17 rokov, je Talianka,“ vysvetlil muž, ktorý je úplne doma v oboch jazykoch.

Počas premiérového večera sa cítil uvoľnene a podebatoval si s množstvom ľudí. Keď sme sa ho na záver opýtali, ako si sadol so spoluautorom scenára, s Ivanom Čobejom, prekvapil nás. „Ešte som ho nespoznal, ešte mi ho Miša nepredstavila. Ale teším sa, že sa dnes večer konečne zoznámime.“ Chlapi, dvaja Ivanovia, ktorí majú vášeň pre svoju prácu a milujú život, si nakoniec urobili aj spoločnú fotku. Na druhý deň si to každý namieril inam – jeden Ivan s rodinou do Chorvátska, druhý za rodinou do Talianska. A, mimochodom, premiéra sa dá chápať aj ako narodeninový darček – Michaela oslavovala narodeniny 16. júna, jej filmový milenec o deň neskôr. Blíženci, ktorí si pracovne aj ľudsky sadli.