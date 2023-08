Natália Germáni (30) a Martin Valihora po roku a pol zasnúbenia si povedali minulú zimu áno v americkom Aspene. "Svadba bola v pláne už dávnejšie. Pôvodne sme ju chceli v lete, ale kvôli pracovnému vyťaženiu sa to nedalo stihnúť. Takže sme sa rozhodli osláviť naše spojenie takto, v intimite. Spätne to hodnotím ako krásny nápad, lebo človek počas organizácie väčšej svadby často musí myslieť viac na ostatných ako na svoje potreby v rámci toho rituálu. A my sme si to urobili naozaj podľa seba. Miesto sobáša nám napadlo prakticky spoločne, pretože Martin má v USA, konkrétne v Colorade rodinu. S našimi drahými rodičmi, ostatnou rodinou a priateľmi to oslávime v lete na Slovensku veselicou," povedala nám Natália v decembri 2022. Na svadbe nechýbala trojročná dcérka Zuna a tínedžerka Viky, ktorú má Martin Valihora z predchádzajúceho vzťahu s redaktorkou Sašou Orviskou.

Rodina sa ale už rozrástla. Natália sa pochválila na festivale v Karlových Varoch bruškom a už je z nej dvojnásobná mama. K malej Zune pribudlo dievčatko.

Herečka to oznámila na sociálnej sieti slovami: "25.8.2023 k nám nečakane priniesli bociany nový balíček nekonečnej a nezastaviteľnej lásky.

Vesa Valihora, vitaj konečne doma, vitaj na tomto krásnom svete. Milujeme Ťa od prvej sekundy!!"

Blahoželáme.

