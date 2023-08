Začiatkom septembra sa na obrazovky vráti naša najsledovanejšia reality šou Farma. Jej neodmysliteľnou súčasťou je hospodár Martin, ktorý vie súťažiacim život na statku poriadne okoreniť. V rozhovore prezradil, ako sa malý chlapec z Lamača dostal k farmárčeniu a aké závažné ochorenie prekonal ako škôlkar.

Čoskoro príde na obrazovky Farma 15. Nemáte už niekedy dosť hospodára Martina?

Nikdy. Deväť mesiacov sa teším. Vždy zo žartu hovorím, že to je najlepšia brigáda, akú som mal. Kým nebola Farma, chodieval som si ,,šteknúť“ do televízie. Hrával som v rôznych seriáloch, kde vystupovali amatérski herci, ako Rodinné prípady a podobne. K herectvu som mal vždy blízko a už ako dieťa na základnej škole som chodil hrávať. Účinkoval som v muzikáli. Vo Farme je rozdiel ten, že hrám sám seba, no robím, čo ma baví.