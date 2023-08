Danovi Danglovi ide karta nielen v biznise ale aj v súkromí. Po svojom boku má krásnu manželku Beátu, ktorá mu porodila tri deti - syna Olivera a dcéry Lauru a Siennu.

Šikovný producent, ktorý sa môže pochváliť viacerými úspešnými projektami, napríklad Kredenc, Milujem Slovensko, S úsmevom po Slovensku, Partička či Boris a Brambor ďakuje svojej polovičke za veľa. Predčasom v relácii Neskoro večer priznal: „Žil som bohémskym a bujarým spôsobom života. Správal som sa ako utrhnutý z reťaze, čo bolo škodlivé pre moje zdravie, aj pečeň. Ďakujem za to, že som sa v tom čase zoznámil s manželkou, pretože Boh vie ako by sa to skončilo."

Beáta je chápavá žena, aj vďaka tomu sa mohol vždy Dano púšťať aj do náročných projektov bez toho, aby mal doma peklo preto, že rodine občas nevednoval toľko času, koľko by chcel. "Robila v reklamnej branži a na dosť vysokej pozícii, takže musela byť neustále k dispozícii. Tiež mala pracovné nápory, takže ma úplne chápe," povedal dávnejšie pre Košický Korzár umelec a biznismen, ktorého nikdy nelákalo niekedy upísať sa ako zamestnanec. Byť sám sebe pánom mu vyhovuje.

Vždy, keď sa Dano objaví v spoločnosti s manželkou, ide z nich pohoda. Tentoraz vzali so sebou na letnú televíznu párty aj dcéru Lauru. Neskutočne vyrástla, je vysoká pomaly ako mama a navyše, obe sa rovnako zladili.

