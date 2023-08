Skvelý hudobník, autor hitov, spoluzakladateľ skupiny Elán zomrel v sobotu, 19. augusta po krátkej a ťažkej chorobe. Oznámila to skupina na svojom facebooku. Zaspomínajte si na Vaša Patejdla aj prostredníctvom rozhovoru, ktorý poskytol v roku 2018 Šarmu. Položili sme mu 9 otázok:

1. NEBOLO NA NÁSTROJE

Založiť kapelu nebolo jednoduché. Kedy ste sa stretli s prvým vážnym problémom?

V štrnástich rokoch som si vymyslel, že budem hrať v kapele, ktorá bude najslávnejšia na svete a od toho momentu sa začali len problémy – museli sme si zarobiť na nástroje a vybaviť si skúšobňu. Problémy teda riešim už od puberty. Nie som dokonalý, do života ma to naučilo veľa – s každým problémom sa musíme vyrovnať, patrí k životu rovnako ako radosti. Zarobiť na prvé nástroje sme sa snažili každý podľa možností. Ja som brigádoval u otca v elektrárni, chalani z kapely zase chodili kopať električkovú trať z Račianskeho mýta do Rače. Neboli sme maznáčikovia. Môj otec ako muzikant sa nám síce snažil pomôcť, ale všetko sme si museli zariadiť a vybaviť sami.