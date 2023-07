Do kúpeľov si dámy vždy berú plné kufre. Teraz sa však mohli hostia pokochať najnovšími módnymi trendmi. Vybrala si aj čerstvá päťdesiatnička?

Pred jedným z piešťanských hotelov sa pred pár dňami konala exkluzívna módna prehliadka slovenských návrhárov na čele s Ferom Mikloškom. Zaspieval na nej Robo Opatovský, zatancovali tanečníci z Let’s Dance a večer moderovala Lucia Vráblicová.



Jedinečné šaty

Mimochodom, herečka dnes oslavuje päťdesiatku, tak sa mohla inšpirovať, čo si na oslavy oblečie. Veď nebudú prebiehať len doma s rodinou. Ráno jej gratulovali v Teleráne a na oslávenkyňu myslí aj jej domovské divadlo Nová scéna, kde hrá úctyhodných tridsať sezón. Umeleckého šéfa Karola Čálika zaujala totiž nezvyklým zjavom a hlbokým hlasom už na konzervatóriu a hneď jej ponúkol angažmán. Medzičasom dospela na hviezdu javiska aj dabingu, takže originálnu róbu by si zaslúžila. Veď ktorá dáma by na narodeniny nechcela takýto darček? Najmä by herečke nehrozilo, že v šatách stretne kolegyňu. Každý Mikloškov model, ktorý predvádza vo svojom privátnom showroome, je originál.