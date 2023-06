Herečka sa vlani nepríjemne zranila. V ten deň mala toho veľa. Ráno prácu v rozhlase, potom skúšku predstavenia Mária Terézia na Hrade, odtiaľ utekala na Novú scénu. Aby všetko stíhala, vzala si kolobežku, lenže do nej narazil vodič, ktorý vychádzal z parkoviska cez chodník, po ktorom sa viezla. Keď spadla na zem, ešte jej nechtiac prešiel po nohe. Následky jej skomplikovali život na dlhé mesiace...

Ako sa máte? Už je noha po nehoda v poriadku?

Úraz som mala vlani v auguste a myslela som si, že už dávno budem v poriadku, no noha ma stále pobolieva. Najmä vo večerných hodinách, a to je presne vtedy, keď ju najviac potrebujem. Stále ju mám v kompresnej ponožke, pretože „nechce“ rôzne divadelné topánky, takže to stále prekrývam. Ale, našťastie, lepší sa to. Aj rehabilitáciami som si už prešla, ale je to dlhodobý proces.

A čo váš pracovný život?

Aktuálne sme na Novej Scéne mali premiéru Bonvivána, ktorý je divácky veľmi úspešný. Chytľavé pesničky pritiahli ľudí, v hlavnej úlohe je obsadený neskutočne šikovný Dárius Koči, ktorý hrá Františka Kryštofa Veselého. A okrem toho pracujeme na Fontáne pre Zuzanu. Pre mňa je to výzva, pretože, keď som pred štyridsiatimi rokmi videla film, podľahla som jej. Doslova sme žili pesničkami. Keď ma oslovili hrať Mamu Kami, neváhala som.

