Tom Cruise si musí začať zvykať na to, že pre mladé ženy už nie je magnetom.

Po Indianovi Jonesovi prišiel do slovenských kín ďalší staronový filmový hrdina Ethan Hunt, ktorý je v nezničiteľnej kondícii. V snímke Mission Impossible: Odplata je akcie toľko, že sa všetko scenáristom nevošlo do jedného filmu. Zatiaľ je tu preto prvá časť, ktorá však obstojí aj ako samostatný príbeh, a hlavná hviezda Tom Cruise ju usilovne promuje po celom svete.

Na nože s bývalými

Tom Cruise je na cestách už odvtedy, čo novú snímku predstavil v Cannes. Stihol navštíviť Austráliu, Kóreu, Taliansko, Spojené kráľovstvo, a keďže začiatkom júla má narodeniny, vtesnal sem aj oslavy. Najkrajším darčekom bol iste záujem a podpora fanúšikov po celom svete. A možno bol aj rád, že vypadol z domu. Bývalé ženy Nicole Kidman a Katie Holmes mu podľa všetkého neblahoželali. Je verejným tajomstvom, že sú na nože. S Nicole preto, že Tomova scientologická cirkev vymývala ich dvom adoptovaným deťom mozog, a keď sa rozvádzali, huckala ich proti mame, lebo nebola presvedčená stúpenkyňa viery.

Dobre to nedopadlo ani s Katie Holmes, ktorá otehotnela ani nie dva mesiace po tom, čo sa zoznámili. Ich vzťah bol pre fanúšikov prekvapením. Mnohí ju považovali za sivú myš, asi aj preto, že pred ňou mal Cruise románik s okúzľujúcou Penélope Cruz, ktorá však zo vzťahu vycúvala.

Holmes svojho muža, naopak, vo všetkom rešpektovala. Na rozdiel od Kidman obetovala rodine hereckú kariéru a prestala sa vídať aj s priateľmi. Napokon jej však život riadený manželom a jeho cirkvou začal prekážať a rozviedla sa. Našla odvahu zažiadať aj o zverenie dcéry Suri do jej výhradnej starostlivosti práve pre vieru jej otca. A treba povedať, že keď sa zbavila toxického vzťahu, doslova rozkvitla.

Ohrdnutý

Od rozvodu pred vyše desiatimi rokmi je herec aspoň oficiálne nezadaný. Nedávno sa však objavili klebety, že prejavil záujem o speváčku Shakiru, s ktorou ho médiá začali dávať dokopy.

Klebety podnietilo, že sa spolu dobre zabávali v Miami na pretekoch formuly 1. Tom vraj veľmi stál o ich spoločné stretnutie a nevadilo mu živiť zdanie, že to medzi nimi iskrí. Speváčka však reči rázne ukončila. Vyjadrila sa, že jej síce hercov záujem lichotí, no o romániku medzi nimi nemôže byť reč. Po prvé, nový vzťah po rozchode s neverným futbalistom Piquém nehľadá. Po druhé sa teraz chce venovať hlavne deťom. A po tretie ju Tom Cruise vôbec nepriťahuje, aj keď je inak veľmi milý.

Má čo ponúknuť

Toto sa Tomovi iste nečítalo ľahko, no útechou mu je, že mnohé ženy by si na rozdiel od kolumbijskej hviezdy iste dali povedať, keby o ne prejavil záujem. Aj keď má len 170 centimetrov a patrí medzi šesťdesiatnikov, je v skvelej fyzickej aj finančnej kondícii. Vlani jeho Top Gun: Maverick triumfoval naprieč svetom a zarobil skoro 1,5 miliardy dolárov. A podobný úspech sa rysuje aj pri tohtoročnej filmovej novinke, kde ukázal, že si ešte môže dovoliť odmietať v mnohých nebezpečných scénach kaskadéra. Adrenalín totiž miluje a o kosti sa vôbec nebojí, takže v rámci tréningu absolvoval vyše 500 zoskokov padákom a 13 000 motokrosových skokov! Skok z útesu si zopakoval dokonca šesťkrát, aby vraj dostal zo scény úplné maximum. Plus si pre divákov nachystal jednu z najadrenalínovejších naháňačiek na autách v histórii. Pútavý príbeh a dej obohatili tiež nové postavy.