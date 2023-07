Zbožňujem padnuté očné viečka. Sú zmyselné a trošku ospalé. Majú v sebe niečo spojené so spálňou. Ako keby ste sa práve milovali a potom zaspali a ako keby sa vám na očiach odrážali tie telesné potešenia a pokrčené obliečky – píše supermodelka vo svojej knihe Bez filtra o tom, ako sa pozerá na starnúce ženy. Priznáva však, že svoju starnúcu tvár a telo ešte celkom nevie prijať. No je na dobrej ceste. Dôkazom je aj fotografia na titulnej strane časopisu Vogue z februára tohto roku, kde pózuje bez retuše a úprav.

Na Pavlínu, ktorá prišla prezentovať svoju knihu do bratislavského kníhkupectva, bolo zvedavých veľa žien. V dlhom rade na autogram však stáli aj muži. Profesionálka, ktorej z tváre neschádzal úsmev, dala každému, kto si k nej prisadol, pocítiť, že je v tú minútu pre ňu najdôležitejší, a prehodili aj pár viet. Jej bezprostrednosť spôsobila, že ženy mali potrebu zdôveriť sa jej aj s osobnými vecami. A Pavlína Pořízková, ktorá má okrem úspechu v biznise s módou a krásou za sebou aj tvrdé pády, počúvala. Netají napríklad, že ju celý život trápia silné úzkosti, vie, čo sú to antidepresíva, pocit opustenosti, podpásovka od milovaného muža, ktorý zomrel v jej spálni...

Modeling od pätnástich

Základ záchvatov úzkosti si zrejme priniesla z detstva. Mala tri roky, keď ju opustili rodičia, emigrujúci v roku 1968 do Švédska. Chceli sa, samozrejme, po ňu vrátiť, no nevychádzalo to. Roky sa o ňu starala babička, ktorá jej dala pocit bezpečia a lásky. Keď sa malá Pavlínka napokon ocitla vo Švédsku, zasa prišla k traume zo straty pevnej náruče babičky. Aj to určite poznačilo výber jej manžela.

Do modelingu vhupla v pätnástich, odišla do Paríža a začalo sa jej dariť. „Mala som šťastie,“ hovorí. Za zarobené peniaze si dokonca rodičia mohli kúpiť vo Švédsku bývanie. V knihe spomína aj odvrátenú tvár modelingu. Zahrnula do nej dokonca príhodu o tom, ako jej fotograf položil na plece svoj penis. Bežne sa stávalo, že ju fotografi či klienti vítali v rozviazanom župane: „Sexuálne obťažovanie zvráteným spôsobom dokazovalo, že ste príťažlivá.“

Poklona od Kate Moss

Kým modelka trpezlivo podpisovala knihu, jej agent Miro Šimonič nám s hrdosťou povedal: „Pavlína má 24 tituliek vo Vogue, čo je vo fashion biznise top. Bola prvou modelkou na svete, ktorá dostala milión dolárov za kampaň pre kozmetickú značku Estée Lauder. Keď sme pred vyše rokom robili prehliadku Fendi, Pavlína ju otvárala. Prišli tam za ňou Kate Moss a Amber Valletto a povedali jej: Kvôli tebe sme sa stali modelkami, ty si náš idol. Ona sa smiala, ja som odpadol,“ priznal. „Je to ikona, povie vám to každý fotograf, každý módny dizajnér.“ Sama Pavlína s úsmevom pri predstavovaní knihy povedala: „Bola som tu ešte pred Naomi Campbell, Lindou Evangelistou aj Cindy Crawford...“

Bol majetnícky

Starnutie neprinieslo Pavlíne len vrásky na tele, ale aj poznanie, že si nevedela vybrať mužov. Majetníctvo a žiarlivosť svojho muža si zamieňala s láskou a bezpečím. Do hudobníka a producenta, o vyše dvadsať rokov staršieho Rica Ocaseka (†80) sa zamilovala v roku 1984, keď ho videla v televízii. Osud chcel, aby sa jedného dňa stala súčasťou videoklipu jeho skupiny The Cars a už sa od seba neodtrhli. Vzali sa v lete 1989, krátko po jeho rozvode. Opísala ho síce ako nežného milenca, pri ktorom sa cítila milovaná a žiadaná, no bol aj žiarlivý, majetnícky, nedovoľoval jej vziať mnohé zákazky, pri ktorých mala pracovať s inými mužmi. „Nebol ochotný deliť sa o mňa.“ Pre Pavlínu to bol dôkaz lásky a pocit bezpečia. Začala sa dokonca obliekať, ako chcel on, vzdala sa svojich priateľov... Porodila mu synov Olivera a Jonathana, ale keď vyrástli, manželstvo sa začalo rozpadať.

Pavlína si zrazu začala uvedomovať všetky obmedzenia, no muž stále vyžadoval, aby ho obdivovala. "Keď sa ma už nechcel dotýkať, vedela som, že náš vzťah je odsúdený na koniec.“ Dnes hovorí, že by si takú lásku už nevybrala. „Nikdy viac už na oltár lásky neobetujem samu seba,“ vyhlásila. Hoci bolo s Rickom krásne, už ju neuspokojovalo byť len krásnym a vzácnym objektom. „Už viac nie som tým dievčaťom, ktoré zo strachu, že ho opustia, pristúpi na všetko, čo jej milenec potrebuje. Som žena, ktorá prežila zradu, žiaľ a zranené srdce.“ O čom hovorí?

Vydedil ju

Po počiatočnom súboji právnikov sa Rick a Pavlína dohodli na rozvode. Stále žili pod jednou strechou, večerali ako rodina... Keď Rick ochorel na rakovinu a podstúpil operáciu, starala sa o neho. Jedného dňa ho však ráno našla mŕtveho. Ďalšia rana prišla, keď sa dozvedela, že spísal závet. Stálo v ňom, že svojej stále ešte manželke nenecháva nič, pretože ho opustila.

Cítila hnev, žiaľ, zradu, bolesť. Prišla o príjem z Rickových autorských práv na hudbu, zanechal jej dva domy zaťažené vysokou hypotékou a nebolo z čoho platiť dane. Až súdom si vydobila svoje práva. Navyše, peniaze, ktorá zarobila ona, plynuli do spoločnej kasy, a hoci to nebolo málo, Rick sa podľa nej tváril, že ťahá všetko on.

S osemnásťročnou Paulínou Pořízkocou sa Ric zoznámil na nakrúcaní videoklipuku ku skladbe Drive v roku 1984 Zdroj: internet

Opäť zamilovaná

„Už som sa naučila, že keď vás niekto vlastní, nie je to to isté, ako keď vás miluje,“ hovorí Pavlína, ktorá je dnes opäť „v tom“ až po uši. Do Európy pricestovala aj s americkým partnerom Jeffom Greensteinom (60), ktorý na ňu po celý čas pozeral s obdivom. „No nie je úžasná?“ opýtal sa nás zbytočnú otázku. „Sme spolu päť mesiacov,“ prezradil. Dvojica sa zoznámila cez špeciálnu aplikáciu, do ktorej nemá prístup hocikto, musíte byť pozvaní. A Jeff krásnu a odvážnu Pavlínu zatúžil spoznať. „Našou prvou témou bola história Ríma, zaujíma nás oboch,“ prezradil kreatívny muž. Okrem iného je tvorcom TV seriálu Will & Grace, autorom scenára seriálov Zúfalé manželky či Priatelia. Prezradil, že v Amerike už druhý mesiac prebieha štrajk scenáristov, takže aktuálne nepíše. „Je to osud, aspoň sa môžem venovať Pavlíne,“ povedal nadšene.