"Je pre mňa cťou dostávať toto ocenenie práve v priestoroch Slovenskej filharmónie, pretože tieto priestory mimoriadne milujem a obdivujem všetkých umelcov, ktorí už stáli na tomto javisku. Chcem poďakovať vám, svojim divákom, ktorí ma už dlhé desaťročia presviedčate o tom, že práca ktorá mňa baví, baví aj vás," povedala vo svojom príhovore Iveta Malachovská. Vyzdvihla fenomén televízie, ktorá informuje, poúča, ponúka veľa emócií. "Robí jednu výnimočnú vec, a to tú, že v jeden večer roka sa všetci dostaneme do Austrálie na otvárací ceremoniál olympijských hier a máme najlepšie miesta, pretože televízne kamery sú vždy vpredu. Nemusíte sa tam hnať, jednoducho televízia je tu a som za ňu vďačná a šťastná."

Iveta Malachovská spomenula v ďakovnej reči aj svoju mamu Martu (†73), o ktorú prišla v roku 2018. "Chcem sa poďakovať mojej mame, za to, že ma tak veľmi ľúbila, dala mi veľa lásky ale najmä mi dovolila snívať." Nezabudla ani na dcéru a manžela, ktorý sedel v hľadisku: "Chcem sa podakovať mojej úžasnej dcére, ktorá má so mnou neuveriteľnú trpezlivosť, ako mi vysvetľuje ako mám chápať mladú generáciu. Niekedy mi to fakt nejde. A v neposlednom rade sa chcem mimoriadne poďakovať človeku, bez ktorého by som tu nestála. Je to môj najobľúbenejší manžel. Môžem to povedať, pretože som s ním vyše tridsať rokov a iného som zatiaľ nemala. Martin, ďakujem ti, že si mi doprial byť úspešnou, že si mi otvoril mnohé dvere a mnohé obzory, ktoré boli predo mnou uzaveté," povedala.

Trochu trasúcim sa hlasom dodala: "Veľmi ťa milujem a budem sa veľmi rešiť, ak budeme ešte ďalšie roky v takej dobrej kondícii, s takými dobrými ľuďmi, ktorí sú okolo nás a že budeme zdraví a šťastní."

Na záver ešte popriala jednu dôležitú vec všetkým: "Veľmi si želám, aby sme pri zachraňovaní planéty nezabudli zachraňovať aj naše vzťahy." Keď skončila, kamera zachytila pozorným okom niekoľko ľudí, ktorí si utreli slzy.

A kto ešte získal ocenenie?

Kultúra a umenie: Dara Rolins, speváčka

Veda a výskum: prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., profesorka teórie štátu a práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Biznis a manažment: Daniela Maťuchová, zakladateľka centra ProVitalis v Banskej Bystrici

Podpora mladých talentov: PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorej cieľom je nasmerovať technicky zručné a nadané deti na stredné školy s odborným zameraním

Šport: Mgr. Mária Potočná, trénerka, členka Klubu dunajských vodákov Slávia UK Bratislava

Vzdelávanie: doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Zdravotníctvo: MUDr. Mária Katuščáková, primárka Kliniky liečebnej rehabilitácie v súkromnej nemocnici AGEL Košice-Šaca

Charita a sociálna práca: Mgr. Katarína Novotová, členka občianskeho združenia Dobré srdiečka

