Čas, keď stál Matej Cifra v bratislavskom gymnáziu za katedrou a učil tínedžerov angličtinu, je dávno preč. Z vyštudovaného pedagóga, ktorý mal vplyv na desiatky žiakov, je dnes moderátor a tvorca digitálneho obsahu, ktorý má vplyv minimálne na svojich vyše 340-tisíc sledovateľov na Instagrame a aj s týmto statusom chodí po školách na besedy. Zobral so sebou dokonca už aj svojho syna Šimona, ktorý sa narodil pred necelým rokom.

Keď sa prednedávnom postavil na pódium v rámci odovzdávania cien slovenským influencerom SOWA 2023 ako víťaz kategórie osobnosť médií, v ďakovnej reči okrem iného povedal: „Stojí za to vyjsť zo svojej bubliny a komunikovať s ľuďmi nielen na sociálnych sieťach, ale osobne. Reálny život nesmie zmiznúť.“ Darí sa to jemu v súkromí?

Aký máte pocit z ceny pre influencera v kategórii médiá?

Je to výborný pocit. Priznám sa, že som nikdy v živote okrem svojej ženy a dvoch krásnych detí nič nevyhral. Naozaj, nikdy som takúto cenu nevyhral a vážim si to. Viem, že mám nejakých followerov, to je jasné, ale nerobil som si žiadne veľké nádeje, že by boli aktívni a hlasovali za mňa v takej kategórii. Veľmi ma to prekvapilo, skutočne.

V tej istej kategórii bola nominovaná aj Veronika Cifrová Ostrihoňová. Bol to teda manželský súboj. Preberali ste to doma?

My sme to doma nepreberali. Úprimne, toto sú veci, ktoré nás tešia. Nikto z nás nie je nastavený tak, že by sme tomu venovali principiálnu pozornosť s tým, že nám na tom strašne záleží, to nie.

Cena je jedna vec, ale faktom ostáva, že sociálne siete sú pre oboch veľmi dôležité. Možno pre vás viac ako pre Veroniku, ak sa na to pozrieme z hľadiska príjmu do rodiny...

Áno, súhlasím. Ja určite robím viac spoluprác (reklamné spolupráce s firmami a so značkami, pozn. red), Veronika má svoje sociálne siete nastavené skôr na upozorňovanie na zaujímavé projekty, často charitatívne orientované, veľmi pekné, neziskové. Ja som skôr ten „komerčák“, ale myslím, že taký správny. Viem, že nemusím zobrať úplne všetko, a robím to, čo má nejaký zmysel. Že aj partner na druhej strane chápe, že toto som ja a ja to robím takto.

