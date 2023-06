Pred šiestimi rokmi si Lucia Siposová splnila sen o vlastnom kabarete. Nablýskaný svet hudby a tanca preložený dobrým drinkom, v ktorom sa ľudia na chvíľu odpútajú od reality, uvoľnia aj zasmejú, je jej blízky. Podnik Red Cat Cabaret je srdcovka, do ktorej vkladá najviac času a energie. Keď jej televízia ponúkla rolu kabaretiérky v markizáckom dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, azda ani nebolo o čom premýšľať. „Je to menšia vedľajšia postava, ale povedala som si: Kto iný by mal hrať kabaretiérku? Už z princípu to musím urobiť ja, tú rolu nikomu nedarujem,“ smeje sa herečka. Napriek neveľkej, ale príjemne osviežujúcej úlohe má od ľudí len dobré ohlasy.

Ako sa cíti, keď hrá v podstate samu seba? „Ja nič nehrám, len situácie, inak mám kabaret prirodzene v sebe,“ hovorí. „Keď som prišla na pľac, v kostýme, nalíčená, s urobeným účesom a so špičkou na cigarety, režisér sa normálne zľakol... Hovorí mi: Bože, vy ste ako naozaj. A ja na to: Ja som naozaj. Natáčanie dobového seriálu je pre mňa príjemné spestrenie, cítim sa tam veľmi dobre. Je to v podstate práca za odmenu,“ usmieva sa.

Spieva len vo svojom

Keď sa pýtame, či ako profesionálka, ktorá sa vyzná v kabaretiérstve, „prepašovala“ do seriálu niečo zo svojej šou, usmeje sa a povie: „Z mojej pozície do nakrúcania nijako nezasahujem. Zatiaľ som dokonca ani nespievala. Ale do postavy sa prirodzene vžívam celou mojou bytosťou. Vychádzam z toho, čo je vo mne, čo cítim, aby to bolo čo najskutočnejšie.“ Kostýmov má rozhodne viac vo svojom kabarete ako v tom seriálovom. „Dlho som bola v seriáli herečka jedného kostýmu, ale nedávno som dostala nové šaty. Sú kráľovské modré, pohodlné, je to fajn,“ konštatuje.

Inšpirácia New Yorkom

Lucia prežila časť života v zahraničí, zlákal ju aj New York, kde objavovala okrem iného aj prostre­die miestnych kabaretov. „Štyri roky som tam robila v reštaurácii a v bare. Milovala som to. Mám rada ľudí, tú atmosféru, keď sa spolu stretnú pri dobrom jedle, pití, hudbe, jednoducho sa uvoľnia. Je to moment, keď robia niečo pre seba, spríjemňujú si čas, skrášľujú život. Je v tom aj istá romantika. Takže prepojiť divadlo s barom bola pre mňa jasná vec. A vznikol náš čarovný Red Cat Cabaret, kde to má skrátka štýl.“

Bez hystérie

Začiatky jej kabaretu neboli jednoduché, spočiatku si kúpilo lístok pár ľudí, nik o tom nevedel, no potom sa to rozbehlo. Kovid ju a štyridsať umelcov, ktorým dáva prácu, však zasiahol tak ako mnohých iných. Mala bezsenné noci? „Ja som človek, ktorý akceptuje to, čo sa deje. Netrápim sa vecami, ktoré neviem veľmi zmeniť, takže pozorujem situáciu, čakám a snažím sa z nej pre seba vyťažiť najviac. Boli to občas ťažké chvíle, ale snažila som sa to predýchať, len to sledovať a žiť zo dňa na deň. Verím, že všetko sa deje pre niečo. Len treba chvíľu počkať, kým sa vyjasní. Nie som skrátka typ, ktorý by sa išiel zblázniť, nehrotím veci a nepridávam si zbytočne stres. Nie som vôbec hysterická. Niekedy si však hovorím, že by som občas kúsok tej ženskej hystérie potrebovala,“ smeje sa.