Zväčša tlieskame tým, ktorí si vytýčia cieľ a dôjdu doň, hoc aj plaziac sa. Potlesk si však zaslúžia aj tí, ktorí sa v istom momente života vzdajú svojho vysnívaného cieľa. Niekedy si to žiada ešte väčšiu silu.

Keď si Zuzana Skopálová zahrala v pätnástich rokoch princeznú v nezabudnuteľnej rozprávke Popolvár najväčší na svete (1982) s Marekom Ťapákom, bolo jasné, že tínedžerka z gymnázia nepovedala posledné slovo. Tak aj bolo. Hneď dostala ponuku hrať vo filme Predčasné leto o stredoškoláčke, ktorá otehotnie s nezodpovedným športovcom. Jej kariéra sa pekne rozbehla a zdalo sa, že nakrúcať bude aj v osemdesiatke. Mala všetky predpoklady, cieľ aj cesta boli jasné.

Nežná blondínka nehrala len princezné, ale bolo ich dosť na to, aby si ju diváci zafixovali aj v tejto polohe. Jej pracovný ani osobný život neboli vždy ako z rozprávky. Hoci jej nevyšlo manželstvo s dvoma osudovými mužmi, má dve šikovné dcéry. S prvým manželom, ktorého si vzala ešte počas štúdia na VŠMU, má dcéru Zuzanu. V druhom manželstve s hereckým kolegom Štefanom Kožkom (†66), ktorý zomrel v roku 2020 na kovid, sa narodila dcéra Rebecca.

Práca aj v cestovke

Čo sa týka práce, herečka zažila aj ťažké obdobia, keď mala tiché dištance v dabingu a príležitostí bolo veľmi málo. Neplakala však doma do vankúša a dočasne sa zamestnala ako referentka v jednej firme. Nepočítala, samozrejme, s tým, že sa divadlo a film nerozbehnú, vedela však, že si dokáže zarobiť na chlieb aj inak. Keď v roku 2019 opäť prišlo obdobie bez pracovných príležitostí, prijala ponuku od kamarátky, s ktorou kedysi účinkovala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine, a išla pracovať do cestovnej kancelárie.

Zuzana Skopálová pracovala istý čas v cestovnej kancelárii. Zdroj: Martin Kalina

Flexibilná herečka sa po čase posunula ďalej, začala pracovať v bankovom sektore. Bolo to prezieravé rozhodnutie, pretože potom prišla pandémia koronavírusu, a kým jej bývalí kolegovia sedeli doma bez príjmu, ona sa o výplatu báť nemusela. Herectvu však ostala stále otvorená. Dôkazom je aj nedávna epizódna úloha nemocničnej recepčnej Agáty v sledovanom seriáli Klamstvo.

Kedysi kolegovia

V Markíze sme sa dozvedeli, že Zuzana Skopálová neabsolvovala kasting, úlohu jej priamo ponúkli. „Režisérovi sa hodila typovo na danú postavu,“ povedali nám. Keď sme herečku oslovili, netajila radosť. „Každá príležitosť v zaujímavom projekte je potešujúca. Tešila som sa aj na spoluprácu s kolegami, ktorých som dlhšie nevidela, bolo príjemné stretnúť sa s nimi. Po tých rokoch som bola hlavne rada, že som sa stretla s režisérom Braňom Mišíkom, s ktorým som hrala v roku 2005 v seriáli Medzi nami. Vtedy bol mojím hereckým kolegom,“ hovorí o projekte, v ktorom sa objavila aj Zdena Studenková, Maroš Kramár, Ján Koleník, Zuzana Kocúriková a iní.

Na otázku, čo jej dala práca v cestovke a banke, odpovedá: „Toto je téma, pri ktorej sa vždy usmievam. Sama neviem, aké vetry ma zaviali do týchto oblastí, asi to tak malo byť. Samozrejme, naučila som sa veľa z bankovej sféry, pracovať s počítačom, čo nikdy nie je na škodu. Hlavne som tam spoznala úžasných ľudí a skvelé ženy, s ktorými sme dodnes veľmi blízke osobné priateľky Tá práca mi dala naozaj veľa.“

Odišla z banky

Ako nám Zuzana Skopálová potvrdila, bankový sektor už opustila. To, kde je zamestnaná aktuálne, prezradiť nechce. „Pracujem v sú­kromnom sektore, je to niečo nové, veľmi ma to napĺňa. Ide o peknú, zmysluplnú prácu, pri ktorej dochádza ku kontaktu s ľuďmi. A veľa sa učím, som rada, že sa posúvam dopredu,“ hovorí. Všetkým, ktorí váhajú alebo majú strach pohnúť sa iným smerom, môže pomôcť jej príklad. „Veľakrát o sebe pochybujeme a len sa treba odvážiť a vyskúšať niečo podniknúť. Zistíme, že vieme posúvať svoje mantinely.“

Nebude klamať

V banke pracovala Zuzana Skopálová tri roky. Chýbalo jej herectvo? „Keby som odpovedala, že nie, budem veľmi klamať. Lebo ak sa niekto niečomu venuje od útleho detstva, vyštuduje divadelnú fakultu VŠMU, celý život hrá a po päťdesiatke urobí takúto radikálnu zmenu, tak tomu by som naozaj neverila ani ja. Herectvo mi svojím spôsobom stále chýba. Som rada, keď sa rodia dobré projekty, keď sa darí kolegom. Teším sa vždy, keď dostanem ponuku aj ja. Takže určite sa neviem odstrihnúť a úplne odísť z tejto umeleckej sféry,“ priznáva. V seriáli Klamstvo, ktorý sleduje, pretože má rada detektívno-psychologické žánre a páči sa jej, ako je spracovaný, sa viac neobjaví. Skromne dodáva: „Moju postavu z Klamstva by sme nemali ani špeciálne rozoberať, je naozaj len na doplnenie príbehu a obrazu, posunu deja...“

Jediná spravodlivosť

Herectvo so sebou často nesie stres z pribúdajúceho veku a vrások. Mohlo by sa zdať, že pre Zuzanu Skopálovú je pohyb v nehereckej brandži v istom zmysle oslobodením od starostí, či jej kamera odhalí novú vrásku, alebo nie. Je to tak? „Starnutie nezastavíme, to je jediná spravodlivosť. Nie som však proti malým neinvazívnym úpravám, veď každá žena chce byť krásna, či stojí pred kamerou, alebo nie. Ale ani keď som intenzívne hrávala, nevnímala som extrémny tlak na to, ako vyzerám. Navyše v maskérni nás vždy urobia krásnymi,“ hovorí so smiechom.

Večná princezná: Blond vlasy a modré oči ju na túto úlohu predurčovali. Poznáme ju z mnohých rozprávok. Zdroj: Archív Z.S.

Čo tak skúsiť box

Zuzana Skopálová, ktorá je vďaka staršej dcére babička, sa rozhodne neopúšťa, ani čo sa týka stráženia postavy a kondície. Netají síce, že sa rada dobre naje, ale aj vydá energiu. „Hoci ľúbim jesť, v tomto veku si musím dávať väčší pozor, aby som jedla zdravo a hýbala sa. Rezká chôdza pri dlhých prechádzkach zatiaľ stačí, ale chcela by som skúsiť niečo nové, napríklad tanec,“ hovorí. Fitcentrum nie je nič pre ňu, ale s kamarátkami nedávno preberali, že by vyskúšali box. „Človek sa pri ňom hýbe úplne celý a môže si navyše vyventilovať problémy búchaním do vreca. Myšlienka o boxe zrejme dlho ostane v teoretickej rovine, ale človek nikdy nevie, som otvorená všetkému,“ smeje sa. „Páči sa mi, keď sa ľudia hýbu, je to lepšie ako kysnúť na gauči. Vlastne ktorýkoľvek šport vás núti vydržať, zaťať sa, trénovať vytrvalosť,“ hovorí herečka, ktorá sa v rámci svojho životného maratónu musela vyrovnať s tým, že vysnívaný cieľ, ku ktorému bežala, sa zmenil.

Milované herectvo je dnes pre Zuzanu Skopálovú skôr príjemným rozptýlením, aspoň chvíľkovým návratom tam, kde to mala rada. „V jednom momente som musela urobiť racionálne rozhodnutie,“ hovorí na margo hľadania novej práce. „Človek potrebuje mať istoty. Aj keby som už nikdy nestála na javisku či pred kamerou, uvedomujem si, že som hrala krásne veci. Vlastne celý život je hra. To, že sa venujem niečomu inému, som vzala ako fakt. Asi mám v osude napísanú inú cestu, než som si pôvodne myslela. Ešte mám skúsiť nové veci, tak to tak aj beriem,“ uzatvára.

