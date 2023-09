Už ôsmykrát sa v pražskom divadle Semafor odovzdávali ocenenia pre majstrov zábavného umenia. Hoci vekový priemer hostí bol skôr vyšší, väčšinou si hrkútali ako zamilovaní študenti.

Už obsedia

V hľadisku tentoraz zasadli mnohé známe tváre a väčšinou v pároch. So svojím Pepom prišla Veronika Žilková, ktorá nedávno konečne priznala, že Agátin rozchod so Soukupom je pre rodinu veľkou ranou. Ako to býva zvykom, lásku svojmu obrovi neustále predvádzala Lucie Bílá. Ich vzťah nedávno preverili, a zrejme aj utužili, veľké zdravotné problémy s chrbticou, s ktorými Radek Filipi zápasil. V nemocnici ho však, zdá sa, dali do poriadku a operácie pomohli, pretože po boku úradujúcej zlatej slávice dokázal obsedieť počas celého programu. Rovnako ako Helena Vondráčková, na ktorú plastický chirurg Jan Měšťák prezradil, že po nedávnom páde zo schodov nemala len zlomené rebrá, ale aj pomliaždený zadok. Vie to, lebo mu poslala fotku. „Najskôr som si myslel, že je to zadok černošky, pretože takýto čierny som už dlho nevidel!“ prezradil indiskrétne o slávnej klientke.

Zase sú spolu

Do Semaforu prišli aj nestori zábavy – herec Josef Zíma (91), ktorý navždy zostane princom z Princeznej so zlatou hviezdou, speváčka Yvetta Simonová (94), ktorá rozhodne nevyzerá na to, že v novembri oslávi 95. narodeniny, či principál Semaforu Jiří Suchý (91). Ukázala sa aj Jiřina Bohdalová (92), ktorá dokonca prišla v spoločnosti svojho priateľa, slovenského podnikateľa Ľubomíra Focka. Ten mal vlani problémy so zákonom, keď na čas skončil vo väzbe pre kauzu možného ovplyvňovania verejných zákaziek. Šokovaná herečka sa od neho najprv dištancovala, no potom ho podporila vyjadrením, že je to čestný človek, ktorému dôveruje. Zrejme ju naozaj presvedčil o svojej bezúhonnosti, keď sa s ním zase ukazuje v spoločnosti. V sprievode manželky Ivy prišiel Karel Šíp. Je to trochu pani Columbová, ktorá sa publicite vyhýba. Vzhľadom na to, že jej muž v Semafore roky uvádza populárnu Všechnopárty, zrejme sa tu aj ona cíti ako doma.