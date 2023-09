Skalné diváčky Sexu v meste zajasali, keď sa zhruba v polovici druhej série pokračovania Ako to bolo ďalej sa do deja vrátila postava Aidana Shawa. Určite nebola dojatá len Carrie, ktorá si dokonca nahlas položila otázku, či pán Božský nebol vlastne omyl a ona už pred rokmi mala svoj život spojiť s láskavým charizmatickým dlháňom. A nielen preto, že na Chrisa Notha medzičasom praskol obrovský škandál v duchu Me Too, keď vyšlo najavo, že sa správal ako sexuálny predátor. Za trest, že si vynucoval sex násilím, z pokračovania seriálu celkom vypadol. O to viac mohol zažiariť John Corbett, najmä keď herec, rovnako ako jeho seriálový hrdina, žije usporiadaným životom a žiadnymi aférami sa nezdiskreditoval.

Chémia funguje

Scenáristi si na scéne, kde sa po rokoch opäť stretnú Carrie Bradswah Aidan Swah, dali mimoriadne záležať. A treba povedať, že Corbett vkĺzol do deja ako nôž do zmäknutého masla. Keď si s krehkou Sarah Jessicou padli na ulici do náručia, zimomriavky zaručene cítili všetky diváčky, ktoré v súboji s Božským vždy kopali za neho. Najmä keď ho zub času poznačil len minimálne. Neoplešivel, nepribral, z tváre mu nezmizol chlapčenský krivý úsmev a chémia so SJP tiež pretrvala. Ich stretnutie bolo na obrazovke také idylické, že by to už pokojne mohol byť aj happyend. Samozrejme, nebol. Naopak, teraz sa žmýka z tejto najsilnejšej dejovej linky, pretože aj tí, ktorí mali voči druhej sérii výhrady, sa zaručene chytili na háčik a tŕpnu, či citlivému obrovi krehká Newyorčanka zase neublíži. Inými slovami, seriál získal konečne niečo viac než len pekné šaty a dej dostal grády vďaka Corbettovej charizme.

Paradoxne, veľa nechýbalo, aby rolu v Sexe v meste neprijal. Vadilo mu, že hneď v prvej epizóde sa mal objaviť nahý. „Odmietol sem to dokopy trikrát. Mal som sa hneď vyzliecť a ísť s Carrie do vane. Povedal som, že do toho ísť nemôžem, pokiaľ moja matka ešte žije,“ vtipkoval. Našťastie ho napokon presvedčili a s nahým telom už dávno nemá problém, lebo naposledy bez problémov odohral pred kamerou dlhú scénu v slipoch.