Na to, že má Ondřej Gregor Brzobohatý len štyridsať, má za sebou svadieb naozaj požehnane. Áno stihol povedať už tri razy. Uvidíme, či to tentoraz na brehu jazera Lago di Garda bolo napos­ledy. Veď sa predsa hovorí, do tretice všetkého dobrého. Verme, že sa neuponáhľal a argument, že nechce byť rozvedený muž, lebo to v sebe nesie biľag neúspechu, sa mu nevypomstí.

Vymenila ho za ženu

Ondro očividne verí v lásku, ktorá potrvá navždy, a preto si slečny, do ktorých sa zamiluje, hneď berie za ženy. Po prvý raz si dal navliecť obrúčku na prst v roku 2008, tak­že bol naozaj veľmi mladý. Produkčná z TV Nova Johana Indráková bola o neho o štyri roky staršia, čo sa vôbec nepáčilo Brzobohatého dominantnej mame Hane Gregorovej. Najmä keď sa klebetilo, že pred Ondrom mala bisexuálne vzťahy. Vtedy matka po prvý raz vstúpila s milovaným synom do vojny, keď odmietla prísť na jeho obrad a hostinu v Ledeburskej záhrade. Zamilovaný chlapec však jednoznačne uprednostnil lásku pred rodičmi a neustúpil.

Vzťah však vydržal len štyri roky. Stroskotal pre nezrelosť a snáď aj preto, že sa dvojici nepodarilo počať bábätko, hoci na ňom pracovali. Po rozvode si Johana zmenila meno, opustila prácu na Nove a vrátila sa k lesbickej láske. Zakotvila na exotickej Srí Lanke, kde sa usadila s bývalou kolegyňou, a spoločne tam vedú turistický rezort.

Podpásovka z nenávisti

Ondřej si po prvom manželskom fiasku dlho slobodný život neužíval. Po niekoľkých románikoch sa osudovo zamiloval do Taťány Kuchařovej. Držiteľka titulu najkrajšia žena sveta sa pozdávala už aj matke, takže svadba bola po troch rokoch. Čoskoro však padla kosa na kameň, lebo medzi dvoma dominantnými ženami to začalo škrípať. Po prvý raz hneď na svadbe, kam si medzičasom ovdovelá Gregorová po prvý raz oficiálne priviedla mladého milenca Koptíka. Ukradla tak pre seba všetku pozornosť médií, čo jej Táňa neodpustila. Rozpory narastali a Ondřej sa opäť priklonil na stranu svojej ženy. No tiež len dovtedy, kým trvala jeho zamilovanosť. Tentoraz bol ženatý zhruba šesť rokov. Obraz ideálneho páru, ktorý hrali pred verejnosťou, sa zrútil ako domček z karát, keď ho nafotili pri nevere s kolegyňou z divadla Zuzanou Pilnou. Kuchařová sa aspoň tvárila, že o ničom nevedela, veď krátko predtým si obnovili manželský sľub a plánovali dieťa. Za zradu sa mu patrične pomstila, keď vytárala do sveta, že jej muž má „úchylku“ a rád nosí mejkap a ženské šaty, v ktorých po nej požadoval aj sex. Do médií sa dostali aj fotky, kde je Ondro naozaj prezlečený za drag queen.

Zase až po uši

V tom čase bol už muzikant zase zamilovaný až po uší, tentoraz do novinárky Daniely Písařovicovej, ktorá je od neho zase staršia o štyri roky. Mega škandál však ustála a partnera podržala, čo iste ešte viac utužilo ich vzťah. Natoľko, že po pätnásťmesačnej známosti sa Brzobohatý zase odhodlal navliecť svojej láske obrúčku. Po zásnubách v maldivskej exotike to urobili spontánne na letnej dovolenke v Taliansku. Pre denník Blesk to vysvetlil takto: „Nebaví ma byť rozvedený, čo so sebou nesie biľag niekoho, kto prehral. Dnes môžeme s pokojom v srdci nahlas povedať, že sa cítim ako víťaz.“

Naozaj je nad vecou, lebo si dokonca dovolil vtipkovať na margo nedávneho škandálu s tým, že najväčšie svadobné úskalie bolo, že si museli strihnúť so snúbenicou, kto bude mať oblečenú svadobnú róbu. Napokon ju mala Daniela a vyzerala nádherne, no aj ženíchovi to pristalo v bielom saku. Namiesto sviečkovej mali síce rizoto, zato valašská pálenka tiekla prúdom. Z rodiny vyzdvihol Ondro prínos sestry Roly, ktorá svojou prostorekosťou významne pomohla všetko vybaviť s talianskymi úradmi. Mamu nezmienil.