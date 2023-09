Kráľ Karol III. s Camillou podnikli trojdňovú štátnickú návštevu do Francúzska. Prezident Macron so svojou prvou dámou pre kráľovskú návštevu okrem oficialít prichystali honosnú večeru naozaj na honosnom mieste, priamo na zámku vo Versailles. K stolu prizvali aj ich poddaných Micka Jaggera či Hugha Granta. Pozrite sa, ako im to pristalo.

Vo Versailles čakal hostí z Veľkej Británie luxus hodný panovníka. Zdroj: Instagram Versailles

Kráľ Karol III. s manželkou Zdroj: Instagram Buckingham Palace

Panovnícky a prezidentský pár sa na večeru zladili. Zdroj: Instagram Versailles

Na večeru pozvali aj Hugha Granta s partnerkou. Zdroj: Profimedia.sk

Keď je v spoločnosti kráľa, oblečie si oblek aj Mick Jagger. Zdroj: Profimedia.sk