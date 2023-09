Po rozchode so Soukupom Agáta aspoň chvíľu pôsobila pokornejšie. Dlho jej to nevydržalo.

O niektorých ľuďoch sa vraví, že majú jazyk rýchlejší ako rozum. Platí to aj o Veronike Žilkovej s jej Agátou, ktoré veru nikdy dlho nepremýšľali, než niečo vypustili z úst. Keby boli rozvážnejšie, ušetrili by si veľa problémov, nenávisti aj posmechu. Oni však vždy okamžite všetko vytrúbia do sveta. Najprv sa zvyčajne vychvaľujú, no keď bublina spľasne, zavádzajú či dokonca klamú. Rovnako to je aj teraz, keď krachli plány na ružovú budúcnosť s údajným milionárom Jaromírom Soukupom.