Najznámejší slovenský multiotecko Boris Kollár sa stal podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ opäť otcom! Ďalšieho potomka mu minulý piatok porodila krásna blondínka Laura Vizváryová (28), ktorá sa už narodenia svojho malého princa nevedela dočkať. Dôkazom toho by mohlo byť aj to, že Laura sa už pár dní odmlčala na sociálnej sieti, na ktorej bola doteraz mimoriadne aktívna.

„Je neuveriteľné koľko lásky a sily je v tehotenstve,“ napísala ešte nedávno blondínka. Laura celý jún zverejňovala fotografie na sociálnej sieti s veľkým tehotenským bruškom. „Vyzerá to tak, že sa mu nejak nechce von,“ smiala sa tehuľka. „Nejaký typ na krásne meno pre chlapca? Ten náš už mal mať tri mená a nakoniec sa to vždy zmenilo. Tak myslím, že je načase vybrať to správne,“ poznamenala ďalej. „Poď už von princ môj,“ napísala naposledy Laura, ktorá bola už celé týždne v túžobnom očakávaní.

Podľa informácií spomínanej redakcie Laura porodila v piatok - v magický dátum 7.7 trinásteho potomka šéfa parlamentu Borisa Kollára. Mladá kráska sa tak stala druhýkrát maminou, z predošlého vzťahu má totiž syna Peťka. V prípade Kollára sa dokonca klebetí, že by sa mal stať 15-násobným otcom. Správu priniesla jeho expartnerka Barbora Richterová, ktorá tvrdí, že Kollár má ešte ďalšie dve deti s kolotočiarkou Ľudmilou Kudriovou.