Veronika Nízlová (37) to nevydržala.

Daniela a Veronika Nízlové nikdy nemali problém s odhaľovaním svojich kriviek. Inak tomu nie je ani po tom, ako priviedli na svet svoje ratolesti. Mama Twiinsiek má obchod so spodnou bielizňou, a tak je samozrejmé, že dvojičky radi promujú mamin obchodík a zverejňujú fotky v spodnom prádle, či plavkách.

Ako píše redakcia WANDA, Veronika nedávno pridala fotku v plavkách, v ktorých sa odfotila zo všetkých strán, čím podráždila fantázie nejedného muža. Veronika bola kedysi veľmi štíhla, rokmi jej na tých správnych miestach pribudlo pár kíl, no na ženskosti jej to rozhodne neubralo! Napriek tomu sa rozhodla na svojej postave zapracovať spolu so svojou maminou.

Vyzerá to tak, že sa po zverejnení záberov z cvičenia dočkala nelichotivej kritiky, a tak bola nútená na ňu zareagovať! „Halooo, len aby ste vedeli, tento obleček pridáva objem a áno, nemám + 20 kíl panabeka. Len spevňujem, normálne sa mi zastavuje rozum, že musím pridávať takúto storku a nie som taká tučná sviňa,“ reagovala Veronika na svojom Instagrame.