Marcel Forgáč už dlhšie riešil v súkromí vzťahové problémy s manželkou Adrianou, svojou vysokoškolskou láskou. Rodičia dvoch synov Marka a Adama boli spolu 32 rokov, už tri roky žili oddelene, rozhodla sa tak moderátorova manželka. Chvíľu to vyzeralo tak, že by mohli k sebe nájsť cestu, no nestalo sa. Denník PLUS JEDEN DEŇ teraz prišiel so správou, že išli od seba definitívne aj papierovo.

Marcel Forgáč a jeho manželka Adriana, keď im to klapalo. Zdroj: facebook.com/adriana.forgacova.9

Marcel a Adriana sa vo štvrtok 6. júla postavili pred jeden z bratislavských súdov. Pojednávanie bolo vytýčené na 10. hodinu.

Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč Zdroj: MICHAL SMRCOK

Ako prvý sa dostavil Marcel, ktorý prišiel s úsmevom na perácch štvrť hodinu pred desiatou. Stretol sa so svojou právničkou a spolu vošli do budovy. Ako píše denník, manželka Adriana sa dostavila krátko po 10. hodine. Obaja následne vošli do pojednávacej miestnosti, z ktorej vyšli zhruba po 25 minútach.

Prešlo pár minút, vošli znova dnu, kde si vypočuli definitívny verdikt, že sú oficiálne rozvedení. Obaja vyšli von s úsmevmi na tvárach. Dvojica totiž mala mať vopred všetko vyriešené, a tak jej pojednávanie malo bezproblémový, rýchly priebeh.