Sú takí slávni, milovaní a obdivovaní, až si myslia, že im všetko prejde. Jedna z najslávnejších modeliek sveta si napríklad do batožiny pribalila marihuanu a propriety na jej fajčenie. Šokovalo ju, keď ju zatkli.

Smiešna pokuta

Gigi Hadid sa s partičkou kamošiek vybrala do Karibiku na Kajmanie ostrovy. Aby si pobyt ešte viac užila, vzala so sebou trochu trávy. Možno si myslela, že keď letí súkromným lietadlom, kontrole batožiny colníci nebudú venovať veľkú pozornosť. Lenže išlo o medzinárodné letisko, takže aj jej veci museli prejsť cez skener. A škandál bol na svete. Darmo sa kráska bránila, že malé množstvo „marišky“ má na lekársky predpis, polícia ju zadržala. Za mrežami však dlho nepobudla. Zaplatiť kauciu pre jednu z najlepšie zarábajúcich modeliek na svete nebol žiadny problém. Aj tak musela o dva dni prerušiť slnenie a prísť pred súd, vyviazla však so smiešnou pokutou 1 000 dolárov.

„Gigi cestovala s marihuanou legálne zakúpenou v newyorskom obchode na lekársky predpis. Od roku 2017 je užívanie na lekárske účely legálne aj na Kajmaních ostrovoch. Jej trestný register zostáva čistý a zvyšok pobytu na ostrove si užívala,“ znie oficiálne vyhlásenie a kráska to okomentovala stručne, že všetko je dobré, čo sa dobre skončí.