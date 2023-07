Prísť o domáceho miláčika, ktorý s vami zdieľal dobré aj zlé a hlavne nezištne rozdával lásku, je veľmi ťažké. Adela Vinczeová sa na sociálnej sieti verejne rozúčila so svojou Mini. Priznala, že hoci sa jej nechcelo do písania tohto príspevku, povedala si, že jej fenka bola súčasťou života aj mnohých iných ľudí. "Roky so mnou chodila do Funrádia vysielať. Zvládala natáčania, porady, presuny, až kým zostarla a bola unavená. Objavila sa v telke, v časopisoch, skrátka - mnohí našu Mini poznali," napísala.

Prečo má výčitky

"Doteraz mám výčitky, že som ju “odložila” k našim, keď už chcela mať väčší pokoj. Aj keď jej tam bolo skvelo a bola som blízko. Vždy asi budeme niečo ľutovať, vždy v nás ostane presvedčenie, že sa dalo urobiť niečo lepšie, dalo sa dať viac lásky, byť niekedy trpezlivejší. A hlavne - nikdy nebudeme mať asi definitívne pocit, že rozhodnutie ukončiť psie trápenie prišlo v správny čas. Lebo konce nevieme prijať. Niekedy by sme príbeh radšej naťahovali, len aby neskončil. No koniec raz príde a vie byť úľavou. Verím, že pre Mini bol," dodala.

.

Ľudí poprosila, aby post o Mini brali ako pomník výnimočnému psovi, zvieratku, s ktorým zdieľali najdlhší spoločný čas našich životov. "Fotka je z dňa nášho lúčenia. Zaujímavé je pozorovať vlastný smútok. Ako plačeme aj zo smútku z koncov ako takých. Odmietame starnutie, smrť. V druhom pláne teda niekde plačeme nad sebou. Ale nejako tie konce aj oslobodzujú. Nie je sa totiž kam hnať, napokon je aj tak cieľ len jeden. V niečom toto vedomie dokáže robiť život plnším. Drahá Mini, ďakujeme Ti za všetko. Aj za lekciu s koncom," uzavrela moderátorka.

