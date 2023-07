Diana Mórová je ako chameleón. V dobrom zmysle slova. Aj preto je schopná chytiť do ruky hocijaký scenár a byť presvedčivá. Hoci taký výbuch emócií, ako dokáže generovať na javisku alebo pred kamerou, nedokáže každý. Aj ona už viackrát ukázala, že nie je len extrovertným uzlíkom naprogramovanej dobrej nálady. Aj ona je krehká a viackrát verejne odhalila svoju zraniteľnosť až na kosť. Hovorí sa, že všetko je, ako má byť.

Osud doprial herečke rodičov, ktorí jej poskytli láskavú výchovu, ale doma vládla disciplína. Určite aj vďaka tomu sa v situáciách, aké jej prichystal život, nezosypala. Dovoliť si byť k sebe láskavá je jedna vec, no ľutovať sa natoľko, že nezvládnete bežný chod života, keď sa ocitnete napríklad sama s dieťaťom a máte povolanie, pre ktoré musíte odchádzať večer z domu, druhá vec. Diana Mórová, tak ako mnohé iné ženy v podobnej situácii, to, ako sa hovorí, „dala“. Vďaka génom a výchove.

Starali sa o seba

„Mala som krásne detstvo s úžasnými rodičmi,“ povedala nám Diana s tým, že je to základ do života. Pocit istoty a stability sa snaží dať aj svojmu synovi. „Vidím aj na mojich kamarátkach a kamarátoch, kto mal dobré detstvo. Kto trpel, je to na ňom vidieť. Treba si dávať pozor, pretože deti, hoci si niekedy myslíme, že nevidia a nepočujú, nie je to tak. Dieťa všetko vidí a bohužiaľ si to pamätá. Mnohé si nesieme v podvedomí, ale na mnohé nevieme zabudnúť. Prečo? Lebo to bolo silné. Takže ja môžem ďakovať mojim rodičom, že som mala aj v tom socializme úžasný život. Dbali na výchovu, disciplínu, poriadok a vzťahy. Mám brata, ktorý sa o mňa staral a aj ja som sa oňho, samozrejme, starala, keď bol chorý. Rodičia pracovali, my sme museli byť doma, keď bolo treba, starala sa o nás babka. A áno, aj v našej širokospektrálnej rodine boli hádky, ale disciplína bola vždy na prvom mieste. Keď som urobila niečo zlé, aj som za to kľačala v kúte. Nezjesť večeru? Odvrávať? To neexistovalo! A verte, že to prináša ovocie.“

Diana Mórová Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Nezabúdať na emócie

Dnes sa kladie dôraz na to, aby sa rodičia zaujímali o pocity svojich detí. Zažila Diana takú otvorenosť? „S deťmi sa určite treba rozprávať, nezabúdať, že majú emócie, venovať sa im, aby im kamsi ,neuleteli‘. Ale... niektoré moje kamarátky sa rozprávali so svojimi mamami úplne o všetkom. Úplne. Ja som s mamou taký vzťah nemala, pretože vždy bola pre mňa niekde vysoko, vždy som si ju vážila. Niektorým mamám, ktoré mali s dcérami veľmi kamarátsky vzťah, sa stalo, že im dieťa vynadalo tak, že sa nestačili čudovať. Ja som si to skrátka nedovolila z prirodzeného rešpektu. Mama sa na mňa len pozrela a hneď som vedela, čo mám robiť. Kdeže by som odvrávala,“ priznala.

Hra o vzťahoch

Mimochodom, aj o nezdravom vzťahu k deťom, o opičej láske, o ľahostajnosti k nim či o tom, že sa detsky správame často aj v dospelosti, je hra, ktorú herečka s kolegami odpremiérovala v SND krátko pred začiatkom divadelných prázdnin. Má názov Deti a je na motívy poviedok Boženy Slančíkovej Timravy. „Hrám prostú ženu, ktorá zotrvávala vo vzťahu, hoci ju aj deti týral jej muž ožran. Keď zomrel, povedala si, že konečne dostala voľnosť a je čas na lásku, na ktorú čakala 23 rokov. Lenže ukázalo sa, že muž, po ktorom túži, je síce tiež vdovec, ale už sa mu do vzťahu nechce. Povie jej, že zajaca za chvost už nebude chytať... Je neskoro. A tak jej neostáva nič iné, ako čakať, snívať, ale hlavne žiť ďalej a dochovať svoje deti aj bez muža. Lenže aj na výchovu syna je už akoby neskoro, ,uletel‘ jej zlým smerom a ona sa z toho môže utrápiť,“ opísala kus údelu svojej postavy.

Uťať to kvôli deťom

Inscenácia Deti je postavená tak, aby ukázala, že ani za sto rokov sa mnohé veci nezmenili, stále robíme vo vzťahoch a v správaní tie isté chyby. Keď sme sa spýtali, či by ženy mali utiecť zo vzťahu, v ktorom sa trápia, poznamenala: „Našťastie, moji partneri neboli opilci... Ale nielen alkohol býva problém.“ Podľa herečky sa určite treba pokúšať hľadať riešenie, nerozchádzať sa pri prvej hádke, veď s mnohými vecami sa dá pracovať. Ale ak sa nedarí a je to veľmi zlé, treba vzťah uťať. Aj kvôli deťom, ktoré odmala vidia a cítia, čo je v rodine zlé.

Je herečka v tomto smere otvorená aj k synovi, tínedžerovi Quidovi a dokáže s ním debatovať o tom, čo je vo vzťahu dobré a čo nie? „Áno, všetko vysvetľujem. Chlapom musíte vysvetliť všetko extra. Aj to, že keď sa ide na návštevu, treba doniesť kvet alebo bonboniéru,“ dodala.

Diana Mórová so synom na letnom Gala SND, tradičnom open-air koncerte. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Jednou z vlastností, ktoré z inscenácie Deti doslova kričia, je téma opičej materinskej lásky a nezdravého ochranárstva. Mala k tomuto správaniu blízko aj Diana? "Nevšimla som si, že by to o mne ľudia hovorili. Vravia, že som dobrá mama, a súdiac z toho, ako sa syn správa, vychovala som ho dobre. Myslím, že v určitom veku treba nechať deti vybrať si podľa svojich záujmov, netlačiť ich do krúžkov, do ktorých rodičia nestíhali chodiť, nenapĺňať si cez ne vlastné ambície. Toto nerobím, snažím sa počúvať, čo chce Quido.“ Na odľahčenie sme sa opýtali, kam chce ísť syn v lete. „K moru,“ povedala. A pôjdu? „Určite áno,“ dodala presvedčivo.

Pokojnejší výraz

Diana Mórová netají, že tak ako mnohým, ani jej sa za študentských čias nechcelo čítať povinné diela Boženy Slančíkovej Timravy. „Málokto to čítal, odpisovali sme jeden od druhého obsahy diel. Ale myslím, že v takom veku ešte nie ste zrelí celkom pochopiť a oceniť, o čom píše. Ale hrať v Timrave je dnes pre mňa zážitok. Mám pocit, že tu môžem odkryť svoj herecký talent, hrám naozaj s chuťou,“ povedala nám. A čím jej je postava vzácna? „Vzácna je tým, že hrám staršiu generáciu a musím udržať pokojnejší výraz. Nie je to pochabá moderná baba, ale prostá žena. Ešte hľadám tú dedinskosť, jednoduchosť, je to niekedy veľmi ťažké hrať tak, aby to bolo uveriteľné,“ priznala nám ešte po generálke hry temperamentná herečka.

Inscenácia Deti na motívy Timraviných poviedok v SND. Zdroj: SND

Nemali by súťažiť

Keďže inscenácia Deti sa točí aj okolo chýb mužov, ktoré robia vo vzťahoch, opýtali sme sa Diany, čo jej najviac bije do očí. „Väčšina mužov, či si to prizná, alebo nie, žiarli na svoje ženy, keď majú úspech. Súťažia s nimi, aj keď by nemali, veď ženy treba podporovať a byť na ne hrdí. Z akéhosi komplexu si potom muži vyberajú radšej partnerky, ktoré nie sú na ich úrovni. Pričom ženy môžu potiahnuť mužov dopredu, mali by to využiť. Na ženy by sa nemalo vrieskať ako na slúžky, treba si ich vážiť. A občas aj bez toho, aby mali sviatok, by im muži mohli priniesť kvet. Džentlmeni sa strácajú, je mi smutno, keď vidím, že muži sú lakomí a sebeckí, málo ženy chvália. Možno keby im dali pocítiť, aké sú jedinečné, menej žien by chodilo na plastiky a trápilo sa prerábaním,“ zhrnula.

Nepoučovať

Aj ženy si môžu sypať často popol na hlavu. V rámci propagácie licencovaného seriálu TV JOJ s názvom Tomáš a Diana, ktorý je humorným okienkom do mužsko-ženských vzťahov, herečka pre televíziu zdôraznila niektoré chyby, ktoré robí nežné pohlavie. Intimitu vo vzťahu podľa nej zabíja, keď žena dáva robiť mužovi domáce práce a oslovuje ho tatinko... „Chybou tiež je, že poučujeme. Poučovať máme deti, ale partnera asi nie. Na verejnosti by sme ho nemali kritizovať a tiež ich treba chváliť. Človek to potrebuje.“